花蓮管制柴油車污染　 「罰髒不罰舊」配合補助汰舊換新

▲花蓮縣環保局邀請相關69個單位召開「柴油車法規宣導說明會」。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局25日邀請柴油車相關公會及各客、貨運業者、各鄉鎮市公所、柴油車客、貨運業者、汽車修理廠等69個單位召開「柴油車法規宣導說明會」，由環保署簡任技正胡明輝說明柴油車最新法規、大型柴油車汰舊換新補助辦法及大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法。

依據交通部統計，截至今年4月的統計數據顯示，花蓮縣籍大型客、貨車登記總數達3,810輛，小貨車達19,681輛之多，且逐月增加，加上柴油車為長途運輸之交通工具，經常於跨縣市行駛，因此，柴油車所排放之空氣污染物不容忽視。

▲會中說明除秉持「罰髒不罰舊」原則，另配相關補助讓車主依照需求，選擇適合的改善措施。

自2018年8月1日新版空污法實施以來，在柴油車污染管制這個業務上，各縣市皆有爭議，故行政院環保署分別於今年5月24日及5月27日，正式公告實施「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」及「大型柴油車汰舊換新補助辦法」等2項攸關車主權益之補助辦法，主要修正內容包括第1至3期大型柴油車汰除及汰舊換車（中古車及新車），最高新台幣65萬元，補助調修費最高新台幣10萬元，或加裝空氣污染防制設備最高新台幣15萬元；車主購車提供貸款金額9成信貸，並協調銀行給予2.595%低利貸款，補貼最高1%利息；汰舊換新貨物稅減徵新台幣40萬元；大型柴油車零組件進口關稅為0，補助至民國111年12月31日止。

環保局長饒忠強調，柴油車污染防制工作是環保局重點工作項目之一，除秉持「罰髒不罰舊」原則，更配合中央政策積極推動各項相關補助措施，讓車主依照需求，選擇適合的改善措施。