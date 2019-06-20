　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹拔牙...打3針麻醉後頭暈！醫師放任獨自走回沙發　她慘摔臉部撕裂長1CM

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

看牙齒,牙醫,牙科。（圖／Pixabay）

▲李女準備拔智齒，但打完麻醉後開始頭暈不舒服，醫師見狀卻沒有作為，放任她獨自走回沙發區，導致她摔倒受傷。示意圖與本案無關。（圖／Pixabay）

突發中心／新北報導

新北市一名李姓女子到新店某牙醫診所拔牙，但打了三針麻醉後卻開始頭暈不舒服，醫師見狀也立刻停止治療，但事後卻放任她獨自從診療台上走回沙發區，導致她全身癱軟、向前倒地，下巴直接猛烈撞擊地面，造成她頭、臉部受傷，因此對診所的張姓醫師及高姓女助理提告業務過失傷害，但事後雙方達成和解，李女也撤回告訴，北檢則做出不起訴處分。

事件發生在2018年11月5日下午，李女因為智齒斷裂，牙根殘留在牙床上，讓她非常不舒服，於是到住家附近診所就醫，要拔掉殘留的牙根，但沒想到張姓醫師替她施打了3針麻醉劑後，她就開始覺得頭暈、全身無力，隨後立刻向醫師及高姓女助理反應。

醫師見狀也立刻停止治療，但卻沒有任何做為，還讓李女獨自走下診療台，搖搖晃晃的走向沙發區，不料，李女才踏出步伐，就全身癱軟、向前倒地，臉部下巴重擊地面因而暈厥，頭部及臉部都有傷勢，臉部撕裂傷還長達1公分。

李女事後認為，當時她反應身體不舒服，醫師及女助理非但沒有給予適當的協助與照護，還讓她自行從診療台走到沙發區，才導致體力不支摔倒在地，因此對醫師及女助理提告業務過失傷害。

張姓醫師及高姓女助理挨告後，也立刻向李女表示願意和解，李女同意後具狀撤回告訴，但因為業務過失是告訴乃論，台北地檢署事後也對2人做出不起訴處分。

【更多新聞】

35度高溫狗養陽台！牠鑽欄杆逃生卻卡住　懸空掛3樓慘死...1樓地面一灘血

妻出遊忘帶現金...他匯錢手殘1萬按成4萬！裝闊神回網讚翻　他內心超崩潰

吃微波食品驚見「強哥」...正妹嚇傻！超商店員霸氣神救援　真相卻令人噴飯

ET快訊
把台灣黑熊當狗養！狂阿嬤「照片真相」曝光　神故事風向大逆轉
淡水騎士載「雪臀馬尾妹」短裙飛起！驚露黑色小丁丁　老司機看傻
體操亞錦賽／李智凱全能金牌　中華男團幹掉南韓奪銅

關鍵字：拔牙,牙醫,摔倒,頭暈,麻醉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」！　女學生犀利補刀：就只會講！也沒真的發大財

世新男宿舍狂嗆「娘娘腔」！全家慘被肉搜灌爆臉書　律師爸出面回應了

懷胎3月！陌生男入夢蹲地對肚喊「乖乖長大喔」　翻夫舊照她驚喊：是公公！

餐前吃胃藥！海底撈店員一見送上「OO」顧胃　全網暖哭：貼心到令人發麻啊！

進門聞嘩啦啦水聲！驕傲小臉猛炫耀「好多泡沫好好玩」　媽崩潰：MDFK！

「這飯店的哺乳室設計很其怪」　她被騙進密室慘遭性侵

基隆海洋老鷹嘉年華即將展開　首度加入熱情巴西森巴

台中女騎士自撞趴地吐血亡　機車詭異「翹孤輪」！女兒慟：不知媽要騎去哪

林俊傑演唱票八百元「他買三千伍」　不爽給賺「只給一千」詐欺起訴

女大生帶8萬元見男網友！開房間「洗澡」離奇消失　她崩潰：那是學費啊

王少偉接謝忻爆哭電話　震驚：怎麼會選擇粉身碎骨

世新正妹爆搶不到羅志祥　 「公開私訊對話」串通偷拍復仇！

前進韓國瑜雲林造勢訪「真‧ 韓粉」　矛盾叔苦心勸：先把市長做好QQ

BY2證實參加選秀「重新出道」　選手一見初登場嚇呆：真的假的？

駕駛遇三寶婦「逆向」霸車位　違規還拍窗嗆：你莫名其妙！

熱歪！白衣妹「連人帶車」暈眩　差點倒向馬路...機警叔一把拉回

馬東石.春風熱唱台語歌「你是我的兄弟」　看到Ｑ版包子...掏手機露齒燦笑合照

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢...網笑：臉超嫌棄

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

吳謹言《延禧》走紅前「窮到剩910元」　哽咽訴說和奶奶無法彌補的遺憾

「這飯店的哺乳室設計很其怪」　她被騙進密室慘遭性侵

基隆海洋老鷹嘉年華即將展開　首度加入熱情巴西森巴

台中女騎士自撞趴地吐血亡　機車詭異「翹孤輪」！女兒慟：不知媽要騎去哪

林俊傑演唱票八百元「他買三千伍」　不爽給賺「只給一千」詐欺起訴

女大生帶8萬元見男網友！開房間「洗澡」離奇消失　她崩潰：那是學費啊

吃過「這個水果」後　鄭文燦：持槍挾持人質歹徒放下心防

投資挖礦機遭詐百萬　30歲「台科小姐」生日後尋短　父慟：如何討回公道

紮根基層　犯保協會邀派出所與里長加入犯罪被害保護網

王忠義弒親詐保案　殺母無罪部分撤銷發回

影／照顧夫30年她崩潰…鐵槌13下爆頭　法官慰兒女：多給母親力量

國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋跑道下

女孩散發自信的小心機　Jo Malone、DIPTYQUE...7款「話題香膏」香氛控必收

「足驚」登革熱疫情擴散求問陳其邁　韓國瑜緊張為這樁事

韓國瑜人事再爆「夫人閨蜜門」　高捷新任監察人夏昭麗上火線回應

曹格16歲「沒整形照片」曝光！　圓臉小眼睛…哀怨：同學都叫我pizza face

公投被沒收...國民黨7/7上凱道抗議　目標號召10萬人

網傳裝雞排的「防油紙袋」易致癌？　食藥署出面澄清了

郭台銘力挺八百壯士：「恢復政府承諾！」　軍系鐵票為藍營重返執政關鍵助力

「這飯店的哺乳室設計很其怪」　她被騙進密室慘遭性侵

巨石強森加入漫威演誰？　《復仇者4》導演「高EQ回答」讓本尊爽翻

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

社會熱門新聞

夫婦歛財誆神明供膜拜　女弟子招..

她用榔頭鎚死病夫　法官安慰兒女..

快訊／高中生留遺書　負氣跳花蓮..

代操期貨8.5億！正妹幹部吸金..

男一夜情X破套子仍繼續　愛滋梅..

網爆登革熱防治0元　府震怒提告

妻忘帶現金　他匯錢手殘按錯金額..

北港大火　關鍵電話曝光救出6條..

女大生與男網友開房間！洗澡8萬..

18歲女救傷患遭撞過世　父淚接..

情侶當街吵和事佬想「撐傘」反遭..

驚悚畫面曝　女騎士「鬼牽式」直..

男「頭下腳上」詭插棺木慘死　長..

全盲又失聰　他晚上獨自擺攤

更多熱門

相關新聞

護理長短報收支總額　工作3年狂占「336萬」

一名徐姓女子在台北市北投區的長麗牙醫診所擔任護理長，而任職三年後的她，竟利用職務之便，將診所日報表填載較實際收款少的金額，再將差額中飽私囊，侵占總額高達336萬餘元，直到診所老闆陳姓、黃姓牙醫師察覺有異，才趕緊報警提告，士林地院最後將她依業務侵占罪判處2年10個月徒刑。

和牙醫吵架　他火大「勒脖撞洗手台」挨告

2獒犬街頭暴咬…阿婆驚：我被拖下車

3貓結紮　退麻醉抱一起超ㄎㄧㄤ

拔牙1小時太痛苦　她流產告醫師

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

模範生開嗆！「韓國瑜伸左手」驚藏細節

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

電鍋冒白飯！女看監視器…爆雞皮

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

《復仇者4》新版本重映！下周推出

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

羅志祥爆偷吃超兇女星！復仇逼宮周揚青

獨／美麗華IMAX重映《復仇者4》

35度高溫狗養陽台　牠鑽欄杆逃生卻卡住慘死

2瓶礦泉水要價1千元　店家回應了

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

太妍曝罹憂鬱症後首現身！網驚艷：變了

烈火襲來！爸緊護女兒　媽犧牲成焦屍

更多

最夯影音

更多

王少偉接謝忻爆哭電話　震驚：怎麼會選擇粉身碎骨

世新正妹爆搶不到羅志祥　 「公開私訊對話」串通偷拍復仇！

前進韓國瑜雲林造勢訪「真‧ 韓粉」　矛盾叔苦心勸：先把市長做好QQ

BY2證實參加選秀「重新出道」　選手一見初登場嚇呆：真的假的？

駕駛遇三寶婦「逆向」霸車位　違規還拍窗嗆：你莫名其妙！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面