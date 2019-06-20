正妹拔牙...打3針麻醉後頭暈！醫師放任獨自走回沙發　她慘摔臉部撕裂長1CM

▲李女準備拔智齒，但打完麻醉後開始頭暈不舒服，醫師見狀卻沒有作為，放任她獨自走回沙發區，導致她摔倒受傷。示意圖與本案無關。（圖／Pixabay）

突發中心／新北報導

新北市一名李姓女子到新店某牙醫診所拔牙，但打了三針麻醉後卻開始頭暈不舒服，醫師見狀也立刻停止治療，但事後卻放任她獨自從診療台上走回沙發區，導致她全身癱軟、向前倒地，下巴直接猛烈撞擊地面，造成她頭、臉部受傷，因此對診所的張姓醫師及高姓女助理提告業務過失傷害，但事後雙方達成和解，李女也撤回告訴，北檢則做出不起訴處分。

事件發生在2018年11月5日下午，李女因為智齒斷裂，牙根殘留在牙床上，讓她非常不舒服，於是到住家附近診所就醫，要拔掉殘留的牙根，但沒想到張姓醫師替她施打了3針麻醉劑後，她就開始覺得頭暈、全身無力，隨後立刻向醫師及高姓女助理反應。

醫師見狀也立刻停止治療，但卻沒有任何做為，還讓李女獨自走下診療台，搖搖晃晃的走向沙發區，不料，李女才踏出步伐，就全身癱軟、向前倒地，臉部下巴重擊地面因而暈厥，頭部及臉部都有傷勢，臉部撕裂傷還長達1公分。

李女事後認為，當時她反應身體不舒服，醫師及女助理非但沒有給予適當的協助與照護，還讓她自行從診療台走到沙發區，才導致體力不支摔倒在地，因此對醫師及女助理提告業務過失傷害。

張姓醫師及高姓女助理挨告後，也立刻向李女表示願意和解，李女同意後具狀撤回告訴，但因為業務過失是告訴乃論，台北地檢署事後也對2人做出不起訴處分。

【更多新聞】

35度高溫狗養陽台！牠鑽欄杆逃生卻卡住 懸空掛3樓慘死...1樓地面一灘血

妻出遊忘帶現金...他匯錢手殘1萬按成4萬！裝闊神回網讚翻 他內心超崩潰

吃微波食品驚見「強哥」...正妹嚇傻！超商店員霸氣神救援 真相卻令人噴飯