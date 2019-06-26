會考前3天回家拿課本！國三女遭生父「亂刀捅死」...悲慘家暴史曝光

▲受害少女楊瑞立在會考前3天被父親殺害。（圖／北京青年報）

大陸中心／綜合報導

山東陽信縣的國三女孩楊瑞立於本月月初，回家整理課本時與父親發生了爭執，隨後被生父楊愛靜親手捅死，胸部、腹部、手臂都有刀傷。坊間一度流傳說法，稱死者因極度叛逆，才導致父親失控狠下殺手，但經過調查，楊瑞立和母親其實長期被家暴，也曾向老師、警方等求助，但仍不幸遇害。

綜合陸媒報導，楊愛靜和妻子2003年結婚，這段婚姻從開始就已伴隨爭吵與家暴，即使子女的出生也沒有改善，楊母為了家庭的完整，一直忍受丈夫的行為，就這樣「家暴、爭吵、出走」的循環在這個家庭不斷上演。

楊母回憶說，女兒年紀較小時，每次丈夫打自己時，她都會害怕的拉著喊「爸爸，別打了」，後來女兒大了，會站出來保護自己。由於楊愛靜重男輕女，楊瑞立長大後也成了被家暴對象，而原因只是不去洗澡、顧著玩手機沒有洗碗等瑣事。

▲楊母在女兒生前，給她微信最後的留言。（圖／北京青年報）

到了今年，楊家父女的關係越來越緊張，從屋裡吵到屋外。在5月26日，楊女和父親爭吵後，帶著母親、弟弟搬到外婆家，直到聽聞楊愛靜到城市工作的消息，兩姐弟才回家收拾書本。

楊瑞立和弟弟與本月7日端午節當天回到家，但發現房門被鎖，於是致電父親詢問鑰匙的位置。楊愛靜隨後趕回家，並對女兒說「你把你媽給我叫回來」，楊瑞立反唇相譏「你叫我媽回來，還是打她」，兩人開始激烈爭吵。

弟弟當時站在門外，看到父親拿了一把利刀入房，然後大叫「服不服」，姐姐回答「服」，之後就靜了下來。不久後，父親獨自走出房間，弟弟從門縫看見姐姐已經倒在地上。楊母得知後決定報警，卻先接到丈夫來電，稱女兒已經死亡。

▲楊瑞立曾寫求助信尋求社會幫助。（圖／北京青年報）

楊愛靜被趕到的警方制服拘捕，他聲稱自己服下老鼠藥，但送院治療後沒有生命危險，在警方的不斷盤問下才承認殺死女兒。目前，案件正在進一步偵辦中。

楊家大嫂事發後轉述其他親人的說法，稱楊瑞立的遺體除了胸部有兩處刀傷，腹部和手臂也各有一處刀傷，「這是人做的事嗎？」

網友紛紛在微博表示痛心，「家暴從來不是小事，卻往往被周圍人當作很小的事」、「以前重男輕女是剝削女性，現在直接幹掉女性」、「她求助過，卻沒有得到幫助」、「她什麼都做對了，但還是死了」、「非要死了人，才讓人重視起來嗎？」、「世上竟然有這種禽獸父親」。