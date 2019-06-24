孩子面前用門夾老婆　家暴夫陽台掐脖嗆：林北把妳丟下去！

記者黃翊婷／台北報導

新北市曹姓男子因為子女教育等問題與妻子發生爭吵，卻當著孩子的面將對方夾在門和牆壁之間，還曾在陽台掐脖嗆聲「林北把妳丟下去」、「對，妳都不怕我死了，我還怕妳活」（均為台語），雙方不僅鬧到離婚，他也因此被依恐嚇罪判處拘役90日，接著又被提告求償90萬元。高等法院法官綜合上述情形，考量到男方月薪只有2.7萬元，最後改判賠9萬元，全案確定。

▲曹男把妻子夾在房間門與牆壁之間，導致對方受傷。（示意圖／記者蔡玟君攝，與本案無關）

判決書中提到，曹男是在2005年6月與妻子阿鳳（化名）結婚，兩人原本相處還算融洽，但隨著孩子出生，雙方屢次為了教育、房產問題起爭執，2017年4月他在爭吵過程中不僅將人逼到陽台，還掐脖嗆聲，「林北把妳丟下去」、「對，妳都不怕我死了，我還怕妳活」；過了5天，兩人再度為了孩子的事槓上，他看到妻子準備關上廁所門，於是故意推開門，再徒手抓住手臂大力推擠，導致對方滑倒受傷。

接著，阿鳳向新北地院聲請核發暫時保護令，並在2017年5月核准，沒想到同年9月曹男又為了孩子的教育問題跑來理論，她想關上房間門拒絕再談論這件事，卻被對方用力推壓，遭夾在房門與牆壁之間，導致右上臂、右大腿瘀傷，而這一幕全被在場的孩子撞見。

▲阿鳳受到丈夫家暴，曾向法院聲請保護令。（示意圖／CFP，與本案無關）

由於雙方已經在2018年4月經法院判准離婚，曹男也因為出言恐嚇被判處拘役90日，但阿鳳再提告求償90萬元。兩人的孩子出庭證稱，當天有聽到父母吵架的聲音，接著就看到媽媽被爸爸用門夾住。

民事部分，新北地院一審判曹男必須賠償17萬元，他認為還是太高，不服提出上訴。高等法院法官考量到他擔任送貨員，月薪只有2.7萬元，名下也沒有財產，最後改判賠9萬元，全案確定。