22歲I罩杯櫻花女職員辣曬上空照　2年拍17部無碼片遭逮

▲福田美姬的照片在推特上瘋傳。（圖／翻攝自推特／@koku_byakunews）

國際中心／綜合報導

日本22歲女子福田美姬因為在網路上傳露點影片，被京都府的警察逮捕，進一步追查，發現她竟然是長崎縣某公立學校的行政人員，光是2016年8月到今年2月間就發布17部不雅影片。而福田美姬遭逮一事也在推特上掀起熱烈討論，小有名氣的她很快就被網友搜出照片，甚至還有人貼出部分不雅照片的截圖。

根據《朝日新聞》報導，警方調查，福田美姬去年8月15日自行拍攝兩段露出性器官的影片，沒有做任何處理就上傳到網路，雖然該網站設有成人投稿專區，但任何人都可以免費觀看前一分鐘，如果還想看後續，就得花錢購買點數。

▲福田美姬經營的網站帳號已經清空。（圖／翻攝自影片網站）

警方透過網路巡邏發現福田美姬涉嫌散播猥褻影片，進一步追查發現她竟然是長崎縣某公立學校的行政人員，從2016年8月到今年2月間，一共上傳17部不雅的無碼影片，24日隨即依法將人逮捕。

雖然福田美姬的推特內容只開放給追蹤的粉絲觀看，網站上的不雅影片也已經全數刪除，但在網路上小有名氣的她還是被肉搜出照片。她在推特上自稱20歲、H罩杯，在影片網站則聲稱是21歲、I罩杯，平時自拍似乎習慣戴口罩或用貼圖、手遮住口鼻，不過，她也經常大方展現好身材，或上傳上空清涼照到推特，如今被逮，過往的「黑歷史」也通通被挖出，在推特上掀起網友們熱議。