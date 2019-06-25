「人扮獅子」演習動物脫逃！兩腳狂奔遭壓制…一旁真獅全看傻

▲日本動物園員工扮成獅子上演動物脫逃訓練，被成功誘捕的過程讓一旁真正的獅子看傻眼。（圖／翻攝自推特／@tobezooofficial）
國際中心／綜合報導
日本愛媛縣TOBE動物園為了演習地震後，獸欄損毀、動物脫逃的緊急情況，22日舉辦「動物脫逃對策訓練」，由員工穿上「獅子裝」扮演逃脫動物，兩腳直立行走，遊蕩在園內，還試圖衝撞誘捕人員，最後被用麻醉槍射中倒地，誘捕過程讓獸欄內3頭真正母獅都看傻眼。
▲以兩腳直立在園內遊蕩的「獅子」。（圖／翻攝自推特／@tobezooofficial）
據《每日新聞》報導，愛媛縣TOBE動物園22日舉行的「動物脫逃對策訓練」，是自2013年以來，每年一次為了大地震獸欄損毀，動物脫逃的情況演練。此次訓練由一名員工穿上人偶服扮演「獅子」，以兩腳直立行走的方式遊蕩在園內，而誘捕隊員們則用無線電互相聯絡，並將遊客疏散至安全區域。
▲「獅子」被搭乘廂型車的隊員攔捕。（圖／翻攝自推特／@tobezooofficial）
▲最終「獅子」被以麻醉槍射中倒地，過程也讓一旁真正的母獅看傻眼，甚至想伸頭看得更清楚（紅圈處）。（圖／翻攝自推特／@tobezooofficial）
光是這樣還無法模擬脫逃狀況，「獅子」甚至還試圖衝撞誘捕隊員們，隨後跑到真獅獸欄外，遭到開著廂型車的隊員們攔截，被演習專用的麻醉槍射中，瞬間倒地，最後被誘捕隊員們以大網成功罩住。整個演習過程都被獸欄內3頭母獅目擊，全都看傻，還有一頭伸長脖子想看得更清楚。
▲一旁傻眼的3頭母獅。（圖／翻攝自推特／@tobezooofficial）
動物園24日也將過程及照片PO到官方推特上分享，也讓網友們都被逗樂了。據《每日新聞》報導，靜岡市立日本平動物園3月也曾進行類似演練，假設黑猩猩逃離設施，並由園內30名誘捕隊員，及當地狩獵俱樂部成員完成演習與疏散遊客的過程。
6月22日に「動物脱走対策訓練」を行いました。— 愛媛県立とべ動物園【公式】 (@tobezooofficial) 2019年6月24日
毎年行う訓練ですが今回は初めて開園日に行った為、来園された皆様には通行規制等にご協力頂きありがとうございました!
来園者の安全を第一とし今後も訓練を積み重ね、何があっても動物園が安全だということを確保したいです。#とべ動物園 pic.twitter.com/aOyM7EnBFm