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帳篷雨中坍塌大漏電　印度慶典踩踏意外15死50傷

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國際中心／綜合報導

印度北部拉賈斯坦省（Rajasthan）一所學校的操場23日舉行慶典，雖然颳起強風下著暴雨，帳棚內依舊擠了超過300人一同慶祝，怎料隨著暴風雨的增強，棚架竟然突然被吹倒，電氣設備還大漏電，釀成15人死亡、50人受傷的意外。

據financial express報導，這所位於巴爾梅爾（Barmer）的學校當天把場地借給Rani Bhatiyani神廟舉辦名為Ram Katha的宗教慶典，現場聚集大批長者與兒童一起祈福、歡慶，不過當天的天氣狀況相當惡劣，主辦單位見情勢不妙，開始陸續疏散信徒，想不到仍來不及阻止悲劇。

帳棚突然「轟」的一聲整個倒塌，電信設備又剛好故障漏電，信徒們在逃跑途中爆發推擠、踩踏等行為，場面相當混亂，甚至有些人是在逃難過程中被其他人活活踩死。拉賈斯坦邦首席部長格洛特（Ashok Gehlot）已經宣布，每名死者的家屬能得到5萬盧比（約台幣2.2萬元）的慰問金，傷者則是2萬（約台幣8000元）。

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關鍵字：印度,漏電,Ram Katha

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