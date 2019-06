帳篷雨中坍塌大漏電　印度慶典踩踏意外15死50傷

國際中心/綜合報導

印度北部拉賈斯坦省(Rajasthan)一所學校的操場23日舉行慶典,雖然颳起強風下著暴雨,帳棚內依舊擠了超過300人一同慶祝,怎料隨著暴風雨的增強,棚架竟然突然被吹倒,電氣設備還大漏電,釀成15人死亡、50人受傷的意外。

At least eight people killed, several others injured after a tent collapsed due to dust storm at Jasol village in Barmer, Rajasthan#barmer pic.twitter.com/3xhBLg2wVv