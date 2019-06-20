預防中國「網路攻擊」干預總統大選　薛瑞福：美將協助台灣

▲ 美國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。（圖／翻攝自美國國防部官網）

國際中心／採訪報導

美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）19日表示，美方相當關切中國干預台灣總統選舉的行為，為了因應網路攻擊、社群媒體滲透，美台已經展開對話，未來也將對台灣提供直接的技術協助等資源，但是現階段無法討論太多細節。

國家亞洲研究局（NBR）與美國國防大學國家戰略研究所（INSS）18日、19日舉辦亞洲政策會議，薛瑞福在閉幕演講中提到，中國干預台灣選舉早有先例，包括1996年發射飛彈警告台灣首次總統直選、2000年時任國務院總理朱鎔基也曾出言恐嚇。他表示，有鑑於假新聞等網路攻擊頻傳，情勢日益複雜，國防部已經召集專家會談與交流，希望加強台灣明年選舉時的應對能力。

薛瑞福認為，習近平領導的中國正在試圖重塑世界秩序，持續威脅台灣，不但從邦交國下手孤立台灣，出現軍事演習挑釁動作，如今更干預選舉、傷害民主。美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）則說，美台關係不只是政策，也是台灣關係法的實踐，更關乎第一島鏈的重要地位，也因此引起國會議員和執政者的重視。

薛瑞福在演講中提到，美中已經進入長期競爭關係，並且表現於三個面向，一是日漸強盛的軍事能力，尤其表現在對台關係與南海問題，二是利用其經濟力量和一帶一路計畫試圖影響他國，三是國家內部管理和人權問題。