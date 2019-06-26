郭台銘秀開外掛實力：戴國旗帽見川普民進黨誰能做到？

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／翻攝直播）

記者徐政璿／台北報導

國民黨初選參選人郭台銘25日在黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」上，以「開外掛」來形容他與多國領袖之間的交情。郭台銘26日晚間在臉書表示，他確實真的「開外掛」，但他的外掛是「正面」的 plug-in，是打破中華民國悶經濟的 plug-in，「我戴著國旗帽走進白宮和美國總統川普會面，試問民進黨誰能做到？」

郭台銘表示，25日的國政願景發表會他提出了一個論點，說他是中華民國的「最強外掛」，引起很多關心果凍的朋友熱烈討論，但有些人說他不懂外掛、又說他是作弊的開外掛，所以他想跟大家談談，到底他的「最強外掛」是什麼。

郭台銘指出，過去40幾年來，他總是在逆境中奮鬥，在國際間遇到詭譎及險峻的狀況不知何幾，透過一次次化解困難的經驗累積，讓他培養了堅強戰力，也讓他有信心能為中華民國拚經濟、拚外交、拚一個美好未來，他的外掛是「正面」的 plug-in，是打破中華民國悶經濟的plug-in。

郭台銘說，「我戴著國旗帽走進白宮和美國總統川普會面，試問民進黨誰能做到？」、「我買下夏普召開國際記者會，讓中華民國與日本國旗並列，讓國際關注，讓世界正視中華民國，試問民進黨誰能做到？」、「我能請來日本軟銀孫正義、Michael E.Marks這些世界最頂尖的投資專家，解決年金破產問題，試問民進黨誰能做到？」、「我與世界多國領袖有個人交情，能直接溝通，幫助國家外交工作，試問民進黨誰能做到？」

郭台銘說，所以，他開的外掛是可以幫台灣走向世界，增加國際能見度，未來更可以為中華民國拓展外交的「好外掛」！然而，當大家在討論郭台銘開外掛的同時，其實蔡英文總統也在「開外掛」，但她開的是讓中華民國越來越糟、越來越不民主的「暗黑外掛」。

郭台銘批評，蔡英文開外掛，設立一系列黑機關來踐踏軍公教尊嚴與國民黨，試問誰能忍受？蔡英文開外掛，用中選會和修惡公投法來扼殺直接民主，讓公投進鐵籠，試問誰能忍受？蔡英文開外掛，濫用政府部門資源前瞻計畫大撒幣，試問誰能忍受？蔡英文開外掛，勞基法修惡讓勞工及中小企業無所適從，試問誰能忍受？

最後，郭台銘說，所以，外掛有好有壞，蔡英文的外掛，是利用國家機器，為了民進黨政治利益來踐踏民主價值的工具；但果凍的外掛，是能國富民強的好外掛，「我，絕對是中華民國的 #最強外掛！相信郭台銘，台灣一定贏！」