限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」！全家歡慶中職Lamigo桃猿奪冠

▲歡慶中職Lamigo桃猿奪冠，全家於6/28起推出大冰拿鐵、美式買一送一。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

為歡慶中職Lamigo桃猿奪冠，全家便利商店推出限時優惠活動，自6/28至6/30期間，消費者至全台門市都可享大杯冰美式跟大杯冰拿鐵，以及粉紅蜜桃蘋果酷繽沙同品項買一送一好康。

全家長期攜手Lamigo桃猿預售主場門票，因此為慶祝Lamigo桃猿勇奪中華職棒30年上半球季冠軍，集結虛實兩路推出雙重優惠。除了門市推出大杯冰美式跟大杯冰拿鐵買一送一外；自6/26至7/2期間，消費者至全家行動購網站消費滿888即送Pets Rock地墊。

而星巴克為了歡慶IG追蹤人數破45萬，於6/26的11：00至20：00則推出「好友分享日」活動，活動當日購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。不論想喝最新的西瓜星冰樂，還是最熱銷的拿鐵等品項，通通都能揪好友喝起來。

星巴克於6/26的11：00至20：00推出買一送一優惠活動，當天活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。另外，機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾、板橋車站、101 35F、漢中及車道服務不提供此優惠。

除了推出「好友分享日」活動，星巴克於6/28還推出「Shopping Party 夏日購物派對」，活動當天全品項享85折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外），且活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「咖啡好友分享券」，可享飲品買一送一優惠。

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