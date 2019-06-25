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獨／肉太Q！吃小7水餃嚼不斷　正妹「拉出橡皮筋」噁炸：滿嘴塑膠味

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▲▼獨／肉太Q！正妹吃小7水餃嚼不斷　崩潰拉出橡皮筋…噁炸：滿嘴塑膠味（圖／記者劉維榛攝）

▲女子吃到「加料」水餃！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

「怎麼有肉塊那麼Q？」北市一名女子肚子餓，昨（24）日到超商買冷凍水餃，滾水煮熟後香噴噴上桌，她一顆顆吃下肚，豈料吃到最後3顆時，發現內餡咬不碎，結果一拉出，竟然是一條黃色橡皮筋，「現在滿滿的橡膠味」，讓她嚇得不敢再買來吃了。對此，超商回應，橡皮筋應非製程混入，會協助消費者處理相關事宜。

一名住天母的女網友投訴，昨日晚上去7-11超商買冷凍水餃，想當作宵夜來吃，她正吃得津津有味時，發現嘴巴裡的水餃很有嚼勁，怎麼咬都咬不碎，好奇拉出來一看，「居然是一條橡皮筋」，下秒急著把水餃吐出來，「當下我傻眼了！」

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▲▼獨／肉太Q！正妹吃小7水餃嚼不斷　崩潰拉出橡皮筋…噁炸：滿嘴塑膠味（圖／記者劉維榛攝）

▲女子差點把橡皮筋吞下肚！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

女子腦中閃過人生跑馬燈，她抱怨，當下以為是豬肉的筋，一度想直接吞下去，但因碎肉咬不斷，才會吐出來檢查，否則後果不堪設想。女子透露，因為這款水餃便宜又好吃，已經吃過很多回了，沒想到這次無故中鏢，彷彿橡皮筋跟肉混在一起，滿嘴還飄著塑膠味，讓她超崩潰，「真的好扯！」

對此，超商表示，場內加工區未使用橡皮筋的物料，若經加工後應會有點捲曲，判斷應非製程混入。如消費者有疑慮歡迎向總公司反映，會協助後續處理。

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關鍵字：小7,超商,橡皮筋,水餃

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