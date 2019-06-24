男大生想還20萬債務！傻當車手重判3年4月　還被求償90萬　

▲王姓男大生欠債高達20萬元，竟加入詐欺集團擔任車手。（示意圖／pixabay）

地方中心／台中報導

就讀苗栗某大學的王姓男大生，因積欠高達20萬元的債務，竟加入詐欺集團擔任車手，犯案地點遍及苗栗、台南及嘉義，被害人也遍及全台，先後被三地地檢署起訴，有被害人提起民事訴訟，向他追討被騙款項，其中苗栗部分有8人受害，遭騙金額達90萬餘元；台中高分院則依加重詐欺罪，判處王男3年4個月有期徒刑。

判決指出，王男2018年3月在超商打工認識一名綽號為「小鄒」的男子，他向對方借20萬元卻被拉攏加入詐欺集團當車手。同年的5月23日上午，王男在苗栗縣公館鄉搭詐欺集團共犯的車到嘉義，當晚在嘉義一處的提款機旁遭員警逮捕，另2名共犯逃逸，經警方調查發現，他們犯案地點遍及苗栗、台南及嘉義。

王男遭逮後坦承犯行，苗栗地院審查他無前科，並非詐欺集團主謀，且還在就讀大學中，依3人以上共同犯詐欺取財罪（加重詐欺罪）判刑3年2個月，王男認為判刑太重，但苗栗地檢署則認為判刑太輕而上訴。

台中高分院審理認為，王男不僅觸犯加重詐欺取財罪，還觸犯洗錢防制法的特殊洗錢罪，應從刑罰較重的加重詐欺取財罪論刑，但一審並未探究洗錢罪；且王男年輕力盛、體無殘缺，卻不思循正途，淪陷詐欺集團，侵害社會治安秩序與民眾財產，法官因此撤銷一審量刑改判他3年4個月徒刑。另台南地檢署起訴部分，則由台南地院審理中，待各法院判決確定，可聲請合併執行刑期。

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