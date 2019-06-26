轟動武林、最強外掛、正常「倫」…　盤點韓郭朱10大金句！

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國民黨「國政願景電視發表會」25日登場，初選參選人韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中對「憲政、外交、兩岸、國安」4個面向的議題表達看法，其中《ETtoday新聞雲》統整了韓國瑜、郭台銘、朱立倫在12分鐘發言中，最令人印象深刻的10大金句。





▲韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

韓國瑜

1、去年2018年的選舉，轟動武林、震驚萬教。

2、我捫心自問，我們整個市府團隊非常的認真，甚至有的局處長做的都是快、嘔心泣血、肝硬化、要肝爆了！

3、我再向高雄市民保證，我不會離開高雄。沒有一個總統候選人把競選總部放高雄，也沒有一個總統候選人會承諾，將來各種總統慶典放在高雄，也沒有一個總統候選人承諾，未來一個星期7天，3天在高雄上班。

4、蔡英文學經歷嚇嚇叫、長的清清秀秀，但看起來是民主，其實都在做獨裁。

5、蔡英文總統執政三年，行政院長都換了3個，家裡買一台洗衣機、電視機，怎麼樣也要用一二十年，行政院長平均壽命只有1年。

6、過過去中華民國的外交，大家都說是凱子外交、花錢外交、敗家子外交，這個是一定要改！改為發財外交、經貿外交。

7、我講拉進來，打出去，昨天抹黑韓國瑜的人說，這是學毛澤東講的話，又錯了！這是武俠小說的招式！

8、中華民國《憲法》和《兩岸人民關係條例》非常清楚，中華民國，兩個地區，自由地區，大陸地區，所以兩岸之間的交流，中國大陸一定要正視中華民國存在的事實。

9、今天在台灣主流意見市場，統一跟獨立都是不可能達成的，也沒有辦法被接受的。

10、兩岸和平發展，避開戰爭，經濟掛帥，這是台澎金馬最大的挑戰。

▲郭台銘。（圖／翻攝TVBS直播）

郭台銘

1、我是個標準的政治菜鳥。

2、我不會打混，喊口號，也不怕得罪人。

3、我選舉不募款，因為我不想有任何的包袱。

4、我郭台銘沒有特別的本事，我就是會經營企業、務實的賺錢。

5、放眼目前檯面上的政治人物，我敢拍胸脯，我是經濟戰略的第一人選！產業佈局的第一人選！

6、不是每一個人都能像我這麼幸運，得到上天的保佑，努力能夠得到回報，甚至有些人可能連努力的機會都沒有。

7、我不是傳奇，我能成功是因為我有不服輸的台灣精神。

8、我來了，兩岸關係上，就要不一樣。大陸不鴨霸(台語)，台灣不挑釁。

9、我郭台銘做總統，向大家保證，一國兩制絕對不會在台灣發生。

10、我就是中華民國的「最強外掛」。

▲朱立倫。（圖／翻攝TVBS）

朱立倫

1、今天國瑜兄有點緊張啊，你是地主，輕鬆一點。

2、郭董我剛剛在旁邊有點偷笑，他稿子要寫長一點，我看時間還不夠。

3、我另外看到「郭台銘粉絲老虎團」、然後又看到韓市長的支持者穿著「韓國瑜鐵衛軍」。我在想三個禮拜之後，我們大家不都應該是KMT國民黨嗎。吳主席，下一場我們只限制只能穿國民黨的衣服。

4、有一些朋友說我是國民黨候選人當中，最正常的一位，說我是「正常倫」。

5、面對兩岸關係，我們也要秉持這樣的一個原則，不用害怕，不用怕得罪北京，不要有任何的猶豫。

6、我們一定是反對台獨，一定是反對獨裁，同時我們反對一國兩制。

7、我們堅持的就是民主自由的憲政體制。

8、國軍最重要的就是尊嚴。

9、我們和平是要靠智慧，而不是單靠武力。

10、拚私人的產業、私人的事業，跟拼國家整體的經濟，還是需要大家一起來，未來還有機會跟你多多的交流，不是成為最大的企業，就表示最懂經濟、最懂財經。

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