王國材：長榮再取消航班到7/5　外站組員回台加入執勤「運能升到5成」

▲交通部政務次長王國材說明最新罷工應變措施。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工第6天，交通部今日展開第7次應變會議，交通部政次王國材說，長榮航空周三將發布7月1日至5日取消航班，另外，由於不少外站組員回來後也加入值勤行列，29日、30日運能可提高至5成。交通部也持續呼籲勞資雙方能就爭議部分快來談，讓罷工早日落幕。

王國材說，今日長榮航空在179架次中取消103架、影響1.9萬人次，運能約40%，前兩天取消航班已公告到28日，昨天也公布29、30日運能，分別為52%、55%。他說，運能可以提升的原因是有許多外站回來的組員加入執勤行列，不過長榮航空周三將會發布7月1日至7月5日取消班次，提早未雨綢繆，但交通部希望在30日前結束爭議。

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▲長榮空服員持續罷工，今日在暴雨中大呼口號「長榮罷工一定成功」。（圖／記者陳以昇攝）

王國材強調，雖然目前運能有所提升，但過程中還是造成很多旅客不便，對觀光業整個產業鏈影響程度大，呼籲勞資雙方能就爭議的部分快來談，讓罷工早日落幕。

至於在應變會議中，勞動部是否有表達目前協調的進度？他則說，對於雙方爭議的部分因為屬比較機密性的看法，所以勞動部代表並沒有做報告，主要是談在罷工現場的狀況，以不涉及機密討論的部分為主。

▲長榮空服員罷工第6天，於南崁公司外持續靜坐，現場下起大雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

另外，針對罷工三寶的取回爭議，他表示，罷工、不罷工是每個人的權力，繳三寶、要回三寶也是，若工會尊重每個人權力，應該要讓方便性提高，這是基本要尊重的。