未阻撓罷工會員拿回三寶　律師團：需本人親自領取

▲長榮空服員工會律師楊貴智說明工會處理會員取回三寶事宜，絕無刻意阻撓情事。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空資方24日在偕同律師向勞方出具部分會員委託書要求領回會員三寶退出罷工，空服員工會律師楊貴智表示，依照勞資爭議處理法規定，勞方合法申請罷工設置糾察線是合法爭議行為，勞方從未刻意制止想取回三寶之罷工會員，但為求慎重需要會員本人親自領取，對於資方代表多次干擾糾察線行為，律師團已擬妥各訴狀隨即提出相關告訴，絕不寬貸。

長榮空服員工會律師團由楊貴智、劉冠廷、陳愷閎與程立全等四名律師組成，楊貴智下午2時在長榮航空南崁總公司罷工現場指出，依照勞資爭議處理法規定，罷工期間設置糾察線阻礙事業正常運作並與之對抗之合法爭議行為，本次罷工，工會保管三寶是基於確保罷工成效所設置糾察線是完全合法。

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▲長榮空服員工會律師劉冠廷帶領會員呼喊口號。（圖／記者沈繼昌攝）

劉冠廷律師則指出，資方以及少數工會會員欲退出罷工為由，找律師取回會員委託書在罷工線外叫囂干擾，要求退還三寶證件，工會本可不理會，但絕無違法問題，資方代表多次干擾糾察線行為，工會律師已蒐集相關事證且擬妥告訴狀，隨即提出相關告訴，決不寬貸。

律師團還強調，勞方從未阻撓會員取回三寶證件，勞方工會至今已取得2200多份會員三寶，證明多數空服會員堅定意志與決心，若會員要取回三寶，必須本人親自取回，資方所說所謂已收到數十份委託書，工會只要確認是會員本身親自領取，不是受到外在干擾或威脅而立下委託書，都可以親自領回，相關返回程序已委由律師團處理，資方切勿模糊焦點。

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