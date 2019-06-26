「罷工三寶要不回」長榮協助報案　「取消航班到7/5」逾20萬旅客受害

▲長榮航空空服員罷工邁入第7天。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／整理報導

長榮航空空服員罷工邁入第7天，勞資雙方這兩日為了「三寶」爭議不斷，甚至有空服員現場取回都遭拒絕。工會表示，因為取回作業流程要2天；長榮航空則回擊表明，要替填寫委託書的空服員協助報案。另外，由於罷工結束時間未明，交通部也宣布長榮航空取消航班到7/5。

對於空服員本人都拿不回三寶，長榮航空質疑工會根本是強扣證件。對此，工會律師楊貴智表示，根據勞資爭議處理法規定，勞方合法申請罷工設置糾察線是合法爭議行為，勞方也沒有刻意制止想取回三寶的會員，但為求慎重需要會員本人親自領取。

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▲長榮航空發言人陳耀銘表示，要不回三寶，會協助空服員報案。（圖／記者季相儒攝）

而長榮航空也在25日下午召開記者會表明，陸續收到逾百份委託書，將依照空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條，向地方分局報案。發言人陳耀銘直言，很多空服員在罷工幾日後，都表態想要回家執勤，但礙於工會壓力不敢自己去拿，所以填了委託書請公司去拿，委託書是經過桃園地方法院民間公證人公證的，是合法程序。

另外，工會方面也表示日支費150元、勞工董事等訴求都有協商空間，甚至連先前堅持的禁搭便車條款也可以談。陳耀銘則回應，每次都是公司提出對案，但工會一直說沒有誠意、沒有新對案，希望工會可以先提出具體對案，表明「想要談什麼？到底要什麼？」若接下來再度進入協商，也一定會公開直播。

交通部政次王國材也在25日晚間應變會議後受訪表示，長榮航空26日會發布7月1日至5日取消航班，目前也已有不少外站組員回台加入執勤，29、30日運能可以提高到5成，也希望雙方儘速就爭議部分協商，讓罷工早日落幕。

▲交通部表示，外站空服員回台加入執勤，運能可提升到5成。（圖／記者季相儒攝）