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罷工隔天…空姐支持度「黃金交叉」跌破2成！　議員預言：恐失敗收場

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▲長榮空服員罷工第六天，於南崁公司外持續靜坐，現場下起大雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工第6天，於桃園南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／桃園報導

長榮空服員罷工行動第3天，桃園市議員王浩宇曾表態，空服員罷工有其合理性，但這次罷工行動已是近期第3起，所有旅客、旅遊業情緒都累積到他們身上，造成輿論、網路聲量極差，最後恐失敗收場。如今罷工邁入第6天，他公布網路正面輿論統計圖顯示，自21日罷工隔天，雙方輿論呈現「黃金交叉」，支持長榮公司比例越來越高。

王浩宇22日表示，長榮空服員罷工網路聲量非常不利，比起華航，他認為長榮更合理，最主要原因是學姊學妹制非常明顯，公司跟空服長期的不信任，桃產總當然會刻意拉高標準想促成罷工，確實有不合理要求，而空服長期和公司的管理衝突造成罷工的土壤，年輕一輩幾乎全部都參加。

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▲長榮空服員罷工第六天，於南崁公司外持續靜坐，現場下起大雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

王浩宇當時斷言，這次罷工已經是近期第三次，所有旅客、旅遊業情緒都累積到長榮空服身上，造成輿論、網路聲量極差。目前支持資方的網友遠高於支持勞方，若公司最後仍強硬不讓步，社會輿論恐不利空服員，罷工恐以失敗收場，建議公會必須思考如何在爭取最大利益後找台階下。

如今罷工進入第6天，王浩宇公布了「長榮空服員罷工網路正面輿論（臉書）」比例圖，強調自己支持長榮空服員罷工，公司要檢討管理，因此提出對罷工輿論情形的擔憂。他認為，任何一場罷工行動對勞工來說都像是賭上身家，除了合法性，社會輿論也是相當重要的指標，近期工會屢次發動罷工，確實造成輿論再衰、三而竭的狀況。

王浩宇強調，尤其近2天，如同大家所見，「空服員輿論上確實是相當不利，因此我才公開建議工會儘速在公司願意妥協的部分找到共識，以免最終陷於不利局面。」比例圖顯示，21日之後、22日前，臉書上支持空服員的輿論持續下跌，與支持長榮的輿論黃金交叉，此後一路降至20％以下，挺長榮的聲量則在24日達到近45%的回響。

▼長榮空發言人陳耀銘說明目前爭議跟處理進度。（圖／記者季相儒攝）

▲▼長榮說明目前爭議跟處理進度,長榮航空發言人陳耀銘回應網路發文。（圖／記者季相儒攝）

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