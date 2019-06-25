回應長榮對案！工會拋「買票上車」方向邀會員討論　26日公布具體訴求

▲長榮航空空服員罷工至今已6天，公司也呼籲工會提出對案。（圖／記者林敬旻攝）



記者趙于婷、賴文萱／台北報導

長榮航空空服員罷工至今已6天，長榮航空今（25）日下午召開記者會要求桃園空服員職業工會提出對案，表達清楚想要談什麼。而工會也願意調整訴求，其中禁搭便車條款部分，可以朝向「買票上車條款」前進，會進一步和會員討論，將在26日上午9:30於罷工現場統一說明具體做法。

罷工在20日下午4點開始後，勞資雙方僵持4天沒進展，工會在昨（24）日態度放軟連三退，包含「禁搭便車」、「勞工董事」、「日支費金額」這3項訴求皆表示「願意調整，有可談空間」。

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工會副秘書長周聖凱受訪時說明，「禁搭便車」的訴求工會願意調整，但方案還在確認，至於「勞工董事」部分，本來就沒有堅持一定要董事，主要訴求是「讓員工可以參與公司經營治理」。而在「日支費金額」部分，周聖凱也說，沒有堅持公司一定要一次調到150元，因為90到150元空間很大，怎麼調整有空間可以談，但還是希望可以盡量提高幅度。

對於工會連三退，長榮航空也表示，每次都是公司提出對案，但工會一直說沒有誠意、沒有新對案，希望工會可以先提出具體對案。面對公司喊話，周聖凱表示，目前8訴求都可以調整，其中「禁搭便車條款」部分，可以朝「買票上車條款」方向前進，會進一步找會員們討論，主要是工會給方向，會員決定具體怎麼要求，具體做法將於明日早上9:30在罷工棚前統一說明。