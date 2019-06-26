罷工第7天！長榮26日「取消102班」航班異動延長到7/5

▲長榮航空航班異動持續更新到30日。（圖／記者賴文萱攝）

記者趙于婷／台北報導

長榮空服員罷工邁入第7天，至今勞資仍無共識，長榮航空航班異動也持續更新，26日原訂總航班有178班，取消102班，受影響旅客約2萬名。原本航班異動更新到28日，長榮也擴大更新到30日，共計會影響超過20萬旅客。

26日共有90個航班從台北出發，因罷工取消52班，桃園機場出發取消43班，松山機場出發取消2班，高雄小港機場出發取消5班，台中機場出發取消2班。而原訂返回台灣的航班有88班，共計取消50班，返回桃園機場取消41班、松山機場2班、高雄小港機場5班、台中機場2班。

請繼續往下閱讀...

而接下來航班異動分別是27日總航班181班，取消105班，受影響旅客約2萬人。28日總航班192班，取消114班，受影響旅客約2萬3千人。29日總航班177班，取消85班，受影響旅客約1萬6200人。30日總航班186班，取消84班，受影響旅客約1萬6300人。30日總航班186班，取消84班，受影響旅客約1萬6300人。

長榮航空表示，已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班訂位旅客的行程，到29日止暫時不接受新的訂位，會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低。

▲長榮航空空服員罷工邁入第7天。

6月26日（三）取消航班

桃園機場出發取消的航班

BR178台北 (TPE)大阪 (KIX)

BR112台北 (TPE)沖繩 (OKA)

BR166台北 (TPE)札幌 (CTS)

BR891台北 (TPE)香港 (HKG)

BR395台北 (TPE)胡志明市 (SGN)

BR128台北 (TPE)名古屋 (NGO)

BR851台北 (TPE)香港 (HKG)

BR067台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR067曼谷 (BKK)倫敦 (LHR)

BR807台北 (TPE)澳門 (MFM)

BR215台北 (TPE)新加坡 (SIN)

BR138台北 (TPE)函館 (HKD)

BR118台北 (TPE)仙台 (SDJ)

BR006台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)

BR116台北 (TPE)札幌 (CTS)

BR008台北 (TPE)舊金山 (SFO)

BR728台北 (TPE)呼和浩特 (HET)

BR136台北 (TPE)旭川 (AKJ)

BR869台北 (TPE)香港 (HKG)

BR855台北 (TPE)香港 (HKG)

BR158台北 (TPE)小松 (KMQ)

BR102台北 (TPE)福岡 (FUK)

BR811台北 (TPE)澳門 (MFM)

BR277台北 (TPE)馬尼拉 (MNL)

BR805台北 (TPE)澳門 (MFM)

B7128台北 (TPE)寧波 (NGB)

B7126台北 (TPE)南京 (NKG)

BR180台北 (TPE)大阪 (KIX)

BR857台北 (TPE)香港 (HKG)

BR770台北 (TPE)黃山 (TXN)

BR381台北 (TPE)胡志明市 (SGN)

BR036台北 (TPE)多倫多 (YYZ)

BR004台北 (TPE)西雅圖 (SEA)

BR056台北 (TPE)芝加哥 (ORD)

BR150台北 (TPE)首爾 (ICN)

BR261台北 (TPE)馬尼拉 (MNL)

BR205台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR827台北 (TPE)香港 (HKG)

BR315台北 (TPE)布里斯本 (BNE)

BR028台北 (TPE)舊金山 (SFO)

BR065台北 (TPE)維也納 (VIE)

BR087台北 (TPE)巴黎 (CDG)

BR010台北 (TPE)溫哥華 (YVR)

BR016台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)

松山機場出發取消航班

BR156台北 (TSA)首爾 (GMP)

BR190台北 (TSA)東京 (HND)

台中機場出發取消航班

BR815台中 (RMQ)澳門 (MFM)

B7587台中 (RMQ)深圳 (SZX)

高雄小港機場出發取消航班

BR108高雄 (KHH)東京 (NRT)

BR172高雄 (KHH)首爾 (ICN)

BR797高雄 (KHH)廣州 (CAN)

B7276高雄 (KHH)福州 (FOC)

B7268高雄 (KHH)杭州 (HGH)

►►其他航班異動請點這