工會成員但沒罷工！空姐年曆正妹「1251字吐心聲」　挺長榮高薪＆福利

▲林姓空服員罷2018年參與「長榮空姐愛心年曆」拍攝。（圖／翻攝林姓空服員臉書）

網搜小組／綜合報導

桃園市空服員罷工行動邁入第6天，連日來勞、資雙方大鬥法，一名2018年登上「長榮空姐愛心年曆」的正妹空服員寫下1251字長文，談她身為工會成員，卻對這次的罷工決定相當失望，一方面是幹部決策不透明、罷工蠻橫草率，另一方面是公司近3年大幅調升薪資待遇，加上各項福利均有進步，現在抗爭有待商榷。

林姓空服員23日下午在臉書發文，題為〈我是空服員，是工會成員，但我沒有去罷工〉。她是工會成員，1年繳2400元，認同工會為勞權爭取權益，也曾參選第一屆幹部，但後來漸漸發現，工會發展的走向跟她個人理念不同，因此決定不參與這次的罷工行動。

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提到不認同工會之處，其一正是這次的8大訴求，她指工會未曾經由會員參與提案、投票表決提出空服員真正在乎的訴求，最後眾人卻只是被告知已經決定的方向，「我支持工會民主！」

▲空服員以排班制，輪番在罷工現場靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

林姓空服員表示，長榮這3年來平均每個人加薪達8000至12000元，連續3年都發出4個月年終，另外還有績效、年中獎金，薪資成長有目共睹，加上排班、請假和開票福利都優於業界。她說，工會存在的目的是監督並制衡公司，不可能一次要公司做好做滿，既然長榮連續3年有調整、有進步，「現在的抗爭的確有待商量」。

而工會一切的行動最讓她不滿的是，勞、資雙方在協商第一條訴求時未有共識，居然後面7項都還沒協商就宣布罷工，並藉著資訊不對等、抹黑或不實的資訊誤導會員，「是非常蠻橫的作法」、「我真的無法認同」。

目前工會仍以輪班方式進行罷工，每班次約200至400人力，每班以8小時為基準，每2天輪一次，目前可輪班的人力大約1000名；工會也釋出善意，針對多項訴求表示仍有協商空間，希望資方也能退讓一步，讓這場罷工能早日落幕。

以下為林姓空服員1251字全文：