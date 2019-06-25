身障手冊「綠變粉紅」　台南尚有600人未換證7月10日將失效

▲台南市社會局呼籲持綠色舊制永久效期身障手冊，且尚未辦理換證者，請儘速備妥相關資料至戶籍所在地區公所辦理換證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

身心障礙手冊改版換證了嗎？台南市社會局提醒，舊制、未註記效期的身障手冊換發作業將在7月10日截止，目前台南市還有600人未辦理換證，社會局呼籲持綠色舊制永久效期手冊且尚未辦理換證者，請儘速備妥相關資料至戶籍所在地區公所辦理換證，屆期未換證者社會局將依身權法註銷，影響持有人享有的權益。

台南市政府社會局指出，依「身心障礙者權益保障法」第106條規定，持永久效期身心障礙手冊者，應於2015年7月至2019年7月10日前辦理換發新制身心障礙證明，截至2019年5月底台南市已有逾5萬2千人完成換證，但仍有600人尚未換證，社會局提醒，至7月10日逾期未辦理者，將依身心障礙者權益保障法第106條規定註銷身心障礙手冊，持有人原本享有的相關權益，如所得稅和健保費減免、免牌照稅、免停車費等褔利，都將受到影響。

社會局身心障礙福利科許乃文科長表示，台南市自2015年7月11日起辦理換證作業，針對原持有舊制綠色身心障礙永久效期手冊者，必須換發成新制粉紅色「身心障礙證明」，考量部分身心障礙者若因行動不便、疾病或家中無人力等因素無法外出辦理換證，可聯繫戶籍所在地區公所社會課，或社會局身障需求評估社工人員協助換證，相關永久效期之身心障礙手冊換發身心障礙證明問題，都可洽詢社會局身心障礙福利科06-2352978。