拾得物「20萬鑽戒」警察當便宜貨…搞丟了　貪污重罪送辦後大逆轉

▲桃園市警局林姓員警受理民眾拾得物價值20萬元鑽戒，卻不慎弄丟遭警局送辦。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局一名林姓員警去年2月值班，受理民眾價值20萬元拾得物鑽戒一只，卻未依規定辦理公告，事後拾得人提醒才發現鑽戒居然搞丟了，桃園警分局依貪汙罪將林提起公訴；桃檢查出，林員受理拾得物鑽戒後，隨手將鑽戒放在個人抽屜裡並未上鎖，後來因派出所搬遷遺忘，難認有侵占犯意，25日偵結予以不起訴處份。

檢警調查，一位民眾於去年2月8日拾獲一只價值約20萬元鑽戒，送到桃園市警局同安派出所認領，直到過了公告期詢問時，發現承辦員警竟然未公告且把鑽戒還搞丟，桃園分局確認37歲的林姓員警未依規定輸入電腦管制陳報公告招領，依貪汙罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢偵訊時，林坦承否認有侵占事實，辯稱拿到鑽戒就放在辦公室抽屜，因一直聯繫不上報案人，又覺得該只鑽戒並不貴重，就一直放在未上鎖抽屜內，直到後來被通知被移送法辦要做筆錄，才發現鑽戒搞丟了；同安派出所所長王崧年也證稱，同仁發現林員常坐的辦公桌內有1只鑽戒，但因派出所無固定座位，該辦公桌都是放林姓員警公務與私人物品，且沒有上鎖。

桃檢查出，林員辦公桌未上鎖，擺放地點也是開放空間，並不具相當隱匿性，若林有侵占犯意，理應將鑽戒放在隱藏處不被輕易查知，警方也透露，林員平時工作表現欠佳，常有延誤交辦事項，當時因同安派出所搬遷，難以排除林是因為一時疏漏，才未依規定輸入電腦陳報公告，導致後來遺失。

桃檢認定，林雖未依規定辦理公告，但頂多受到行政處分，無證據斷定有侵占鑽戒事實，偵結予以不起訴處份。

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