台語歌手蔡小虎遭控賣毒詐欺　怒喊「莫名其妙」：不知道是什麼事

▲台語歌手蔡小虎遭指控，共謀詐欺賣毒。（圖／本報資料照）

突發中心／台北報導

台北市一名陳姓男子指控，20多年前花了50萬向2名男子買毒品，未料對方收錢卻沒交貨，而這2人是由他的好朋友、有「豬肉王子」號稱的台語歌手蔡小虎介紹認識的，因此認為3人共謀詐欺；但經台北地檢署調查，由於陳男指控詐欺已罹於時效，且其中一名男子早已往生，因此21日將全案不起訴。

縱橫歌壇近30年的蔡小虎，於1991年參加台視播出的「五燈獎」以一首《再會呀！港都》闖五度五關奪下冠軍，唱紅《春夏秋冬》等經典歌曲；而他出道後沉迷柏青哥，慘賠1千5百萬陷入人生低潮，還因此罹患憂鬱症，而後他相當疼愛的小妹罹癌病逝，憂鬱症更加嚴重。

陳男指控，20多年前好友蔡小虎介紹了2名朋友給他認識，而對方表示有管道能買到毒品，於是他先付了15萬元，過沒多久又再付了35萬元給2人。然而他付完錢後，對方卻不願意和他見面，因此認為賣毒給他的2人和蔡小虎共謀對他詐欺，才會對3人提起告訴。

對於陳男的指控，蔡小虎表示根本不知道對方在說什麼，更不曉得為何要告他，覺得很莫名其妙。檢方則認為，全案僅有陳男指訴，且陳男所提到賣毒品給他的2人，其中一人早已往生，而另一人身分不明，另陳男指控詐欺已罹於時效，因此處分不起訴。

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