男子遺失提款卡被控詐欺　靠「出生證明」獲不起訴

▲洪姓男子因為遺失郵局提款卡，帳戶被詐騙集團盜用而涉入詐欺案，所幸靠著孩子的「出生證明」，被檢察官所探信，獲不起訴處分，擺脫冤枉官司。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南一名洪姓男子，因為遺失郵局提款卡，帳戶被詐騙集團盜用而涉入詐欺案，所幸靠著孩子的「出生證明」，他遺失提款卡之事，被檢察官所探信，獲不起訴處分，擺脫這起冤枉官司。

2018年，這名洪姓男子突然被警方傳喚通知，要求到警察機關說明一件詐欺案件，當時無刑案紀錄的洪男很緊張，不知為何警察要找他，他心中懷疑是否與他遺失郵局提款卡有關。

洪男依警方傳喚時間到案，果真警察質疑他涉嫌將郵局帳戶賣給詐騙集團用作人頭帳戶來犯案，以果其如到了警所，警方果然質疑，他把郵局帳號賣給詐欺集團作為人頭帳戶，指控洪男涉嫌詐欺罪嫌。

洪男向警方辯稱，他的郵局金融卡是遺失而遭到有心人士盜用作案，他並沒有賣帳戶給詐騙集團，更未涉及詐欺犯行。但警方認為，洪男就算真的遺失郵局提款卡，詐騙集團也沒有他的提款卡密碼，洪男雖辯稱他的提款卡密碼平日就與提款卡放在一起，但卻沒有證據證實確實如此，讓洪男感到很冤不知如何是好。

這時，洪男突然想起妻子抱著孩子送他出門的影像，心中靈一閃，而向警方表示，當時他的孩子才剛出生，他拿著妻子的銀行提款卡臨櫃去領錢，當時他記得把妻子的提款卡與他自己的郵局提款卡一起放進皮夾內，可能就是當時抽拿妻子銀行提款卡時，他的郵局提款卡掉出皮夾而遺失，才被歹徒用。

全案移送台南地檢署偵辦時，檢方依洪男所供，調閱銀行提款卡提款的相關紀錄、洪男兒子的「出生證明」，再比對洪男當時的通話基地台的位置，與詐欺歹徒提領贓款的地點不符，採信洪男所言，裁定不起訴處分。