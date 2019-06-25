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社會 社會焦點 保障人權

回家見病父躺床下倒地沒呼吸　傷心兒控照護員沒拉起床邊護欄

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▲老人,輪椅,拐杖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲罹患多種慢性疾病的老翁疑因為了自己穿褲子，花了2小時耗盡體力死亡。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北周姓居家照護員在4月間，到府為1名80多歲老翁擦洗後離開，晚間老翁的兒子下班回家，赫然發現父親褲子穿一半倒在床邊地上沒有呼吸，兒子控告周女沒拉起床邊護欄，害父親為了穿褲子而下床跌倒，涉嫌過失致死罪，但台北地檢署根據法醫鑑定，認為罹患多重慢性病的老翁因體力耗竭自然死亡，與周女無關，處分不起訴。

▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫院派周女每天到老翁家提供2小時的生活照料服務。（示意圖於本案無關／翻攝自pixabay）

檢警在2019年4月間接獲報案，指新北市新店區有1名長者倒臥家中，救護人員到場發現，老翁身上褲子穿到一半，倒在床邊地上，已經失去生命跡象，老翁的兒子找出監視器，指控負責居家照護父親的周女涉嫌過失致死。

死者兒子表示，父親行動不方便，但他要上班工作，因此向新店耕莘醫院申請居家照護，周女每天會到家中幫忙照顧父親的生活起居，而他也安裝了監視器，注意父親的起居安全，因此錄到事發那天，周女離開時沒有把床邊護欄拉起，導致父親為了穿褲子跌倒。

▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

▲事發當天，周女照往常到府幫老翁擦洗、餵食後離開，前往下一個居家照護案家。（示意圖與本案無關／翻攝自pixabay）

周女則表示，當天她照常在中午到府2小時，為老翁洗好澡、餵食、換尿袋之後，就趕往下一個案主家中提供照護服務，不清楚老翁發生什麼事情。法醫鑑定沒發現老翁有明顯跌倒傷勢，參考老翁有腎臟病、高血壓等多種慢性病史，且事發前幾天才剛住院返家，年老體衰，應是死於體力耗竭。

檢察官勘驗監視畫面，發現周女約在當天下午1點50分離開，老翁在2個小時後開始試圖穿上被看護換掉的褲子，但是因為行動不方便，疑似穿了2小時穿不上，氣力耗盡，在上下床的時候時死亡，檢察官安排死者兒子和周女調解不成，以老公死亡和周女行為無因果關係等理由，在24日處分不起訴周女。

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關鍵字：居家照護,過失致死,業務過失,床邊護欄,不起訴

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