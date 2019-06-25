長榮罷工逾2200空姐交三寶　工會強調：想退出人數僅「個位數」

▲長榮空服員罷工第6天，於南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員罷工行動已邁入第6天，根據工會幹部說法，截至24日晚間，已有超過2200名空服員繳交三寶（護照、台胞證、員工證），工會也釋出善意，表示禁搭便車、日支費等訴求，仍有協商空間，希望資方也能有所退讓，使罷工早日落幕。

罷工活動進入第6天，傳出有參與罷工的空服員有意重返工作崗位，工會常務理事李瀅表示，根據目前工會得到的資訊，想退出罷工活動的空服數量僅有「個位數」，但詳細數字仍無法確定。

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她指出，由於工會收到三寶一律交由保全公司放入保險庫內保管，若要取回證件，須由工會先接受空服員親赴現場申請，並簽立委託書，辨別身分真偽後，才能到庫內取出，一來一往間需耗費2日的作業時間。

▲空服員以排班制，輪番在罷工現場靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

針對24日長榮航空公關經理偕同律師前往罷工現場，表示已經收集到40份委託書，要求返還證件，工會幹部則表示，畢竟返還證件涉及個資，須審慎處理，堅稱必須由空服員本人到現場簽立委託書才能返還。

長榮航空則表示，25日已有約70名組員表達返回工作崗位的意願，至於先前拿出的40份「退出罷工取回三寶委託書」，強調是空服員本人授權，經桃園地方法院認可，希望工會能盡速返還證件。

目前工會仍以輪班方式進行罷工，每班次約200至400人力，每班以8小時為基準，每2天輪一次，目前可輪班的人力大約1000名；工會也釋出善意，針對多項訴求表示仍有協商空間，希望資方也能退讓一步，讓這場罷工能早日落幕。

▲工會釋出善意，表示幾項訴求仍有協商空間。（圖／記者林敬旻攝）

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