曾犯行賄罪想參選縣議員被拒　男告侵害參政權！判敗訴

▲有行賄前科的李姓男子不滿登記參選縣議員資格被取消，提告興訟。（圖／達志示意圖）

記者楊佩琪／台北報導

宜蘭一名李姓男子於2018年九合一大選時，欲登記參遠縣議員，但中選會發現他曾因犯《刑法》投票行賄罪遭判刑，並被褫奪公權，因此取消他的登記資格。李男認為選委會此舉，侵害到他的參政權，向法院提告。台北高等行政法院審理後，認定選委會的處分合法，判決李男敗訴，全案仍可上訴。

根據判決，李男於2018年8月30日，向宜蘭選委會申請登記宜蘭縣第19屆縣議員第1選區候選人。選委會按規定，向宜蘭地方法院、地檢署函詢，卻發現李男曾涉嫌行賄犯妨害投票罪，不僅遭判刑還被褫奪公權1年。雖褫奪公權時效已過，但選委會依《公職人員選舉罷免法》規定，否準李男的申請，李男因此提告。

李男認為，《選罷法》無論犯罪情節，只要判刑確定者就終身不得為候選人，這樣的規定已經侵害人民的參政權，法律效果和立法目的不具緊密關聯性而違憲。選委會則強調，立法目的就是為端正選風、防止賄選，申請登記參選者，除了需具備符合《選罷法》的積極資格外，也需要沒有不得登記的消極資格，因此原處分並無不法。

法院則認為，《憲法》雖保障人民的被選舉權，但與保障自由權、受益權不同，登記成為公職候選人的限制不能與工作權被剝奪的狀況相提並論，且賄選案嚴重破壞公平競爭，允許曾犯下行賄罪的人登記為候選人，恐將使人民對選舉程序的公平、信賴減損，因此《選罷法》的規定並未違憲，選委會的處置並無不當，判決駁回李男的訴訟。

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