他買3碗白飯「可淋咖哩汁嗎」　佛心老闆娘：月底了去吧…加碼大放送

▲老闆娘賣的菜色包括滷豆皮、苦瓜和炒冬粉等。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

網搜小組／綜合報導

一名素食自助餐老闆娘分享開店時發生的事，讓網友紛紛大讚喊，「月底苦難日之老闆娘菩薩心腸小記事」、「老闆娘人好好」。有人則透露，有聽過便當店的一種說法，讓老闆娘笑回「哈哈哈哈。」

老闆娘今天（25日）在「爆廢公社」臉書社團貼出照片，只見有各式各樣的佳餚，像是螞蟻上樹、苦瓜、滷豆皮、番茄炒蛋、南瓜、花椰菜、茄子、咖哩和炸豆腐等。

請繼續往下閱讀...

老闆娘說，煮好滿桌的菜，好不容易來了第一位客人說，「老闆娘，我要三碗白飯，可以淋咖哩汁嗎？」老闆娘回「月底了，去吧，青菜你也可以夾一點。」

▼網友大讚老闆娘超佛心。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

對此，許多網友大讚，「滿滿愛心」、「看了好餓」、「老闆娘好好！我之前因為忘記煮白飯要買白飯，老闆不賣我」。有人則說「自助餐不適合月底吃」；原PO回「我覺得還好，我算帳都是一瓢匙的量10元。」

也有一名網友說，聽說若開便當店，上門的第一名客人要是只買白飯而已，那天生意就會不好。原PO回，「所以叫他夾菜去吃，哈哈哈哈。」另一人表示，「開市碰這樣的客人，今天就…」；原PO回「還好，後面來了一趴（指一堆人）。」