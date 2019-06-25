動漫迷老爸辦抓周！特殊寓意驚艷網　他盼女兒「抓龍珠」原因暖翻

▲ 動漫迷爸爸的創意抓周 。（圖／網友張承堯授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／採訪報導

「抓周」是一種預測嬰兒未來職業的儀式，傳統上準備的東西有紙筆、算盤和書本等等，不過隨著時代的演進，這些物品也跟著改變。一名動漫迷就在臉書上貼出將要給女兒抓周的物品，仔細一看都是動漫的周邊商品，背後的創意寓意也讓網友大讚既暖心又有趣。

一名爸爸在臉書「爆廢公社」中貼出一籃要給女兒抓周的用品，不過卻不是傳統如筆、計算機等東西。只見籃子中放了許多中西動漫的周邊商品，包含了薩諾斯的無限手套、鋼鐵人奈米手套、航海王中的惡魔果實、多啦A夢的任意門等等，而這些東西所代表的職業，都是和一般人抓周時所期望的不太一樣。

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爸爸接著也一一解釋各用品所代表的職業意義，他表示奈米手套代表的是拯救世界的好人，無限手套是要當毀滅世界的壞人；惡魔果實是勇於冒險的船長，WWE冠軍腰帶代表著運動選手，寶貝球是寵物訓練師，木葉忍者頭帶就是要當忍者表演藝術，任意門則是當個導遊到世界各地旅行，而最後的龍珠意義超暖，「就是爸爸會實現他各種願望。」

原po向《ETtoday新聞雲》表示，由於自己是動漫迷，又剛好有蒐集相關的商品，就突發奇想想拿來給女兒抓周，主要還是自己覺得好玩。

▲不知道寶貝女兒以後會不會跟爸爸一起追動漫呢？

爸爸也說，擺了這麼多東西，其實私心還是最希望女兒「跑來抓他」，「女兒傻瓜就是這樣」；如果硬要選一個的話，他希望女兒可以抓到龍珠，因為他是個死忠的七龍珠迷，加上龍珠可以許願，想要什麼都可以。他也透露，其實家人沒有太深的傳統觀念，對於這樣創新的抓周方式，應該不會有什麼意見，大家都認為留下一個美好的回憶比較重要，「只是我女兒長大看到這個，不知道會不會討厭我就是了......。」

面對記者提問「若女兒抓到無限手套會不會擔心」，原po則笑說其實早在女兒3、4個月時就惡搞過她了，也因此萌生了「創意抓周」的念頭，當時還有朋友開玩笑說，希望女兒可以抓到無限手套「讓爸爸消失」！

▲小時候就被惡搞過了。

網友們看完後也紛紛提出其他意見，「柯南的麻醉手錶」、「還少了死神的斬魄刀」、「月光寶盒怎麼可以沒有」、「灌籃高手的籃球」、「真是的，一個百寶袋就夠了，不用拿一大堆啦」、「庫洛魔法卡」、「死亡筆記本」。

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