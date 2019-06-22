快訊／韓國瑜大進場200公尺走16min！　20萬韓粉「手機銀河」照亮台中

地方中心／台中報導

高雄市長韓國瑜22日在台中舉行第4場造勢活動！熱情韓粉們身穿紅衣、戴著國旗帽，手上更不停揮舞國旗，等待造勢主角韓國瑜露面；由於韓國瑜進場時天色已暗，韓粉人手一台手機亮起螢幕照亮黑夜，重現2018年縣市長選舉「岡山造勢」的景象。

▲韓國瑜台中造勢現場出現星海。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜在夫人李佳芬的陪同下大進場。（圖／ETtoday攝影中心攝）

主辦單位稍早宣布現場人數突破20萬人，掀起另一波高潮，而韓國瑜晚間7時17分在150名旗手的陪同及「我相信」的音樂聲中大進場，他的夫人李佳芬也全程陪同，頭髮都被濡濕緊貼臉頰，由於現場粉絲太過熱情，見到韓國瑜現身紛紛簇擁上前，約200公尺路程韓國瑜走了長達16分鐘之久。

有鑑於天氣炎熱，雲林及花蓮造勢場都有粉絲暈倒，因此台中場改為下午3時開始，避開最炎熱的時段，而韓國瑜進場時，天色已暗，現場粉絲瞬間成為「銀河戰隊」，以手機燈光照亮夜晚，並高喊「韓國瑜凍蒜」、「庶民總統」，進場氣勢更勝以往。

▲▼韓粉人手一機組成「銀河戰隊」迎接韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓粉情緒激動搖旗吶喊。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）