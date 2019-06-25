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8000kg屎尿、5000kg垃圾留聖母峰...全滲到山腳！雪巴人喝髒水生病

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▲▼聖母峰上遍地都是垃圾和被棄置的登山裝備。（圖／CFP）

▲聖母峰上遍地都是垃圾和被棄置的登山裝備。（圖／CFP）

記者錢玉紘／綜合報導

聖母峰今年的登山季發生出人潮過多、攻頂路線壅塞的問題，已造成人死亡。除此之外，大量的登山客攻頂後，遺留下爆量的垃圾以及排泄物，除了清運垃圾困難之外，排泄物更會滲入水源造成汙染，讓山下的居民被迫「喝糞水」，衍伸許多環境衛生問題。

《美聯社》報導，雪巴人達瓦（Dawa Steven Sherpa）從2008年開始聖母峰清潔隊的工作，他的隊員們從當時到現在，已經累積戴了2萬公斤的垃圾下山。他提到，登山客常在聖母峰「南坡」地帶（又稱為4號營地）紮營，但由於高海拔、結冰的路、陡峭濕滑的斜坡加上天氣差，要把體積這麼大的帳篷帶下山相當不易，因此就惡意丟棄。更糟的是，帳棚上的探險公司LOGO多半都會被惡意撕掉，無法追究責任。

要清理掉這些帳篷非常困難，達瓦表示，光是把一個帳篷從結冰的地上挖起來帶走，就要花一個小時。他預估，目前至少有30個帳篷被遺留在南坡，再加上5千公斤的垃圾，把這些東西全部都運下山是極度危險的工作，再那樣高海拔又陡峭的環境裡，隨便一個失足都可能致命。

▲▼聖母峰。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖母峰攻頂人數過多，造成許多環境問題。（圖／達志影像／美聯社）

由於許多垃圾都是被埋在雪地底下，得等雪融了才會露出來，因此也無法得知整個聖母峰上有多少垃圾，他們預估，光是在第2營地上，每年就有8千公斤的人類排泄物被遺留在此。有些登山客會直接在地上挖洞，當作廁所上，讓排泄物落到冰隙裡。

但由於全球氣溫升高、冰層變得更薄，中間的冰隙也越來越少、越來越小，這些過量的屎尿就會向下蔓延，流到其他營地，甚至是山腳下的社區村落，而這些地方的飲用水都是來自山上融雪，勢必會受到汙染。

西華盛頓大學（Western Washington University）環境科學教授艾爾（John All）先前就帶著研究團隊前往聖母峰，他提到，當時團隊中的10名雪巴人內，有8人因為喝了第2營地受到汙染的髒水，發生肚子痛的問題。

聖母峰在尼泊爾人心中有很神聖的地位，是「世界之母」，在上面丟垃圾是絕對不被允許的。登山客多瑪（Nima Doma）近日剛登頂成功，她生氣地表示，「聖母峰是我們的神，看到它變那麼髒讓人好傷心，怎麼有人會在聖地隨便亂丟垃圾呢？」

▲▼聖母峰清潔隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖母峰清潔隊。（圖／達志影像／美聯社）

而滿地的垃圾不只造成環境汙染，由於高山地區風勢很大，帳棚容易被吹成碎片，散落山上各處，讓原先就已經很不好走的路更滑、更危險。聖母峰汙染管制委員會的主席多爾吉（Ang Dorjee）就要求尼泊爾政府要制定法律規範，「現在的問題就是對於人造排泄物根本無法可管，成了聖母峰最大的問題，上百個人會在營地待好幾個禮拜，並且使用公廁」。

某些登山客會使用特殊的生物分解袋，當作廁所，袋子裡面有可分解排泄物的酵素，但是這種袋子價格昂貴，僅能從美國進口，大多數人還是不會用。當地居民認為，政府應該要強制規定使用生物分解袋，讓清潔隊員不必再執行挖掘排泄物，並將其帶下山的艱難任務。

目前當地政府正打算制定押金計畫，在登山前會先一一登記掃描登山客的裝備，每人要繳交4千美元的押金，必須要把所有物品都帶下山，才能退還。

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關鍵字：聖母峰,珠穆朗瑪峰,聖母峰塞車

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