登頂聖母峰！詹喬愉「沿路一直跨屍體」遭酸冷血　曝真相反擊：怎麼救

▲登山界美女教練「三條魚」詹喬愉。（圖／翻攝自臉書詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

網搜小組／綜合報導

「三條魚」詹喬愉近日成功登上海拔8844公尺的聖母峰，成為台灣第2位征服世界第1高峰的女性登山家，回顧這段過程，她提到一路上「一直跨屍體」，並說今年實在死太多人，走在路上都是新鮮的屍體。沒想到卻被質疑視而不見、稱呼方式對往生者不敬等等，詹喬愉2號晚間再次發文，直呼「覺得很莫名其妙……」

「為什麼大家喜歡強調『跨過屍體』這個動作，直指就是登山者『只為登頂』」，詹喬愉在文中反問「什麼叫『只為？』想強調登山的人就是冷血？還是只要山上有死人，所有人都不得再繼續行程？」至於有網友說他們見死不救，她則回「已經死了怎麼救？」

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▲詹喬愉貼文分享登頂艱辛過程，卻被酸冷血。（圖／翻攝自臉書詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

詹喬愉表示，其實在人死之前，大家都是會幫忙的，「像照片中這個屍體，死前也有很多人試圖幫忙要帶他下去，但就是死了，只能把他釣在路邊不要擋到路」。她並問，如果身在一個旁邊就是懸崖峭壁、只限一人通過的道路，路上躺了一個屍體，還有確保繩連在繩子上，這時要怎麼做。

▲詹喬愉透露，在人死之前，大家都會幫忙。（圖／翻攝自臉書詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

她說，去年都只遇到陳年屍體，今年一路上去就看到5個，都是一兩天內過世的，「是真的有點多……但生死也本來就是這樣發生在大自然中」，她認為盡該盡的力、做該做的事，如果死亡已成事實，那也就這樣了，「到底哪裡不尊重了呢？」

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