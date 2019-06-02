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聖母峰「運屍下山」要價220萬！上百遺體躺冰雪煉獄　古老乾屍變地標

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▲▼聖母峰,攻頂。（圖／路透） 

▲ 報導指出，今年攀登聖母峰的罹難者來自印度、愛爾蘭、奧地利、美國。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

世界第一高峰聖母峰（Mount Everest，又稱「珠穆朗瑪峰」）本月罹難者人數來到11人，是近年來的新高紀錄。事實上，搬運死者遺體下山不但是個具「致命性」的危險工作，且費用高昂，根據《商業內幕》（Business Insider）的整理報導，搬運遺體下山的平均費用約7萬美元（約新台幣223萬元）。

「我真的不敢相信我在山上看到了什麼」，加拿大知名冒險電影製片人沙卡里（Elia Saikaly）上周在IG寫道，「死亡、大屠殺、混亂、大排長龍。路上還有屍體。」

多年來，聖母峰攀登攻頂這條路帶走至少300人的性命，而且這還只是有納入紀錄的數據。儘管外界無法得知死者遺體最終確切去向，但可以肯定的是，許多遺體沒能從山上運下來，目前聖母峰可能有超過百具遺體，而幾十年前的屍骨、老舊靴子如今已成為登山客的路標。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

有著數次輝煌攀登聖母峰紀錄的尼泊爾女子Lhakpa Sherpa回憶，她2018年攻頂期間就看見7具遺體，「他看起來還活著，是因為風正吹著他的頭髮。」

事實上，運送遺體下山是個危險性相當高的作業，據信冰凍遺體重達180公斤；時間拉回1984年，2名尼泊爾登山客試圖在聖母峰帶遺體下山時喪命。

專業登山家阿爾內特（Alan Arnette）先前曾接受CBC訪問時說，雪巴人若接下這份工作，他們的首要任務就是要成功到達死者的所在位置，接著把遺體置入某種裝備，有時是雪橇，但通常只是一塊布，再把遺體帶下山，「這不但昂貴且有風險，對雪巴人來說非常危險。」

►► 爬上聖母峰的登山實錄！他細數死亡細節：這是一個真實的、人死去的地方

►►女哀求別丟下我...聖母峰乾屍變地標　每具背後都有故事

►►「13天死11人」聖母峰4年最嚴重！攻頂凍僵倒地死亡　運屍畫面曝光

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關鍵字：聖母峰,珠穆朗瑪峰,聖母峰塞車,攻頂

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