黑人牙膏跨界推出　療癒賣萌短耳貓頭鷹超值組合

圖、文／黑人牙膏提供

稱霸台灣牙膏品牌NO.1的黑人牙膏跨界與風靡日本超人氣卡哇伊的「短耳貓頭鷹Komimizuk」聯手推出「黑人超氟牙膏3入X短耳貓頭鷹Komimizuk超值組合」限量贈送短耳貓頭鷹Komimizuk療癒玻璃杯，自6月19日開始陸續於各大通路上架。短耳貓頭鷹萌翻全台灣，準備引爆新一波鐵粉搶購熱潮，獨家3款主題玻璃杯，不但造型可愛逗趣，還可作為辦公小物，讓你一整天都擁有開心工作的好心情，隨時隨地為生活增添一抹「萌」樂趣，今年夏天限時限量搶鮮販售，鐵粉絕對不可錯過，現在就到全省指定通路手刀搶一波，與短耳貓頭鷹Komimizuk一起享受生活，玩轉心情，讓你口氣心情都清新！

橘紅熱潮萌翻天 火力全開耍可愛

可愛的短耳貓頭鷹Komimizuk由日本知名插畫家Kanahei手繪誕生，與「卡娜赫拉的小動物」同為廣受大眾歡迎的暢銷作品。超萌超Q的短耳貓頭鷹來自於一片廣大森林，有著橘紅色的身體、招牌粗眉與呆萌大頭，是一個喜歡與大家聊天談八卦的橘紅色貓頭鷹。此外，他還有許多可愛的動物好朋友，動物們充滿歡樂的日常、天真活潑的表情，相當療癒人心，在日本受到許多年輕男女們歡迎。而短耳貓頭鷹Komimizuk 在台灣也已逐漸打開知名度，擁有不少忠實粉絲，鐵粉們也給了這隻可愛的橘紅貓頭鷹一個小暱稱為「小土匪」，意即Komimizuk只要一出周邊商品，就會讓粉絲的荷包又瞬間消瘦不少，超萌魅力讓人無法抵擋！

3款主題造型杯 限時限量售完為止

「黑人超氟牙膏3入X短耳貓頭鷹Komimizuk超值組合」，建議售價199元，共有三款不同主題造型杯，包含可愛滿分的「啾啾款玻璃杯」、短耳貓頭鷹露出閃耀自信做出比讚姿勢的「比讚款玻璃杯」以及記錄著短耳貓頭鷹一日各種不同表情包的「心情款玻璃杯」，3款主題各有特色、每一款皆令人愛不釋手，讓你無時無刻都能享受可愛短耳貓頭鷹Komimizuk的貼心陪伴，還有天天守護口腔健康的黑人牙膏，與你一起耍Q賣萌，每天展現清新自信的笑容！

▲黑人超氟牙膏3入X短耳貓頭鷹Komimizuk超值組合，內含黑人超氟牙膏200g 2入、黑人超氟多效護理牙膏180g 1入、Komimizuk造型玻璃杯 1入，售價199元。黑人超氟牙膏3入X短耳貓頭鷹Komimizuk超值組合，內含黑人超氟牙膏250g 3入、Komimizuk造型玻璃杯 1入，售價199元。

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