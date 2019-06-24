史上第一次！謝龍介幫《辛普森》配音驚見BL…當機噴笑「我勒Ｘ腰」

▲史上第一次！謝龍介幫《辛普森》配音驚見BL。（圖／翻攝FOX）

政治中心／台南報導

台南市議員謝龍介的台語功力深厚，憑著一口流利、精闢的「全台語」談話，被網友封為「龍介仙」，甚至堪稱最強台語復興者，連美國動畫《辛普森家庭》也因此相中他，找來替台灣版配音客串一集。龍介仙在臉書曝光預告，俚語連環發，還提到「威廉」前行政院長賴清德的英文名，史上頭一遭政治人物跨界配音，引發熱烈討論。

「你知道什麼叫做乞丐揹葫蘆嗎？假仙啦？」最新一集《辛普森》竊盜案跨界合作，找來了謝龍介客串台灣版客串，親臨講古，他還在劇本中還提到「這什麼劇本，觀眾看這集，就是希望看到我跟威廉BL的劇情…」讓他頓時尷尬當機，忍不住「噗哧」地噴笑罵「我勒Ｘ腰！」最後還不忘送上溫暖，跟老相好喊話說「留得五湖明月在，不怕無處下金鉤，威廉加油！」

說起「龍介仙」的成名史，因為3年前他在台南市議會，面對時任市長的賴清德，竟搬出布袋戲來質詢，逗趣的表演讓議事廳頓時成為全台焦點，隨後還打出「一生監督你一人」的台詞，在網路掀起熱烈回響。

而這也不是謝龍介第一次幫忙配音，他曾在《市長夫人的秘密》電影中，同樣操著一口道地台語，配過預告片，將台語運用的出神入化，網友笑讚他是「被政治耽誤的配音員」、「仙a很會」、「活跳跳的謝龍介」！