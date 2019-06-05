蔡英文、賴清德鹿死誰手？　謝龍介大膽預測：他會輸一點點

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前接受媒體專訪時提到，登記初選前曾與總統府秘書長陳菊會面，當時陳菊表示支持，沒想到後來態度轉變。此話一出，引發民進黨黨內風暴。對此，國民黨台南市黨部主委謝龍介4日在政論節目中表示，賴清德這番話是高招，挑撥總統蔡英文與陳菊之間原本不太有信任感的關係，同時他也預言民進黨初選民調結果。

賴清德專訪報導指出，他3月17日也就是登記初選前一天，與陳菊見面，當時陳菊問他，是否要參加黨內總統初選？賴清德反問，如果做了決定，會讓菊姐為難？陳菊說，「不會」。接著，賴清德第二次問，陳菊還是說「不會為難」。

賴清德第三次問說，「如果我做了參選的決定，妳會認為我像楊秋興嗎？」陳菊則說，「你跟楊秋興的情況是不同的」；最後，賴清德第四次問，「「如果我決定參選，菊姐妳會支持我嗎？」陳菊回說，「你這個三八兄弟，當然會支持。」

該篇報導意指陳菊力挺賴清德，但事後陳菊重要幕僚、總統府國策顧問劉進興3日晚間指出，賴清德在專訪中講的，跟陳菊告訴他的有很大的差距。他回憶，在3月18日一大早，陳菊告訴他，昨晚跟賴清德見面，得知他可能會參選。

對此，謝龍介在政論節目「關鍵時刻」中表示，賴清德與陳菊兩人一定有一人說謊，而他相信賴清德，陳菊事後說賴清德誤會她的意思，但應該是陳菊當時沒把話說清楚，也沒有阻擋賴清德參選，才讓賴清德以為黨內要角都支持他。

此外，謝龍介也大膽預測，民進黨總統初選結果，應該是「賴清德輸一點點」，仍保留蔡賴配的空間。接著，主持人劉寶傑表示，賴清德在民調之前提出與陳菊的這段對話，等於與陳菊撕破臉，對賴清德有利嗎？謝龍介則說，賴清德這番話是高招，挑撥總統蔡英文與陳菊之間原本不太有信任感的關係。