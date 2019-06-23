不是比照華航！空服員「日支費150元」算法出爐　拿公務員出差費當基準

▲長榮空服員持續在南崁公司前靜坐罷工，長榮航太機務員低調送花打氣。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園市空服員職業工會發動罷工第4天，面對先前一直為人詬病的日支費150元如何計算出來的，終於給了正式回應。原來算法並非是要比照華航，而是以「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」為基準。

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針對日支費如何計算的爭議，空服工會製作「日支費來源解說」懶人包一一說明，工會指出，國內民營企業出差人員之日支費，多以美金計價，工會以「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」為基準。其中，企業提供住宿者，日支費以金額5成計算，工會也用此基準代入工會的日支費訴求。

工會指出，以長榮美加地區、歐洲、大洋洲之13個長程航線為例，對比公務員出差生活費日支數，歐美加澳平均237美元，5成的話為136美元，換算成台幣為4095元，一小時170元。

另以長榮亞洲地區10個短程過夜航線為例，對比公務員出差生活費日支數，平均為207.8美元，5成的話為103.9美元，換算成台幣為3117元，一小時129元。

▲長榮空服員日支費計算基準說明。（圖／翻攝自桃園市空服員職業工會FB粉絲專頁）

因此，工會主張，訴求日支費由新台幣90元調整至150元，「參考有據，合理」，並強調日支費90元~150元之間都有協商空間，呼籲長榮航空盡快出面協商。工會還表示，長榮航空的名聲與獲利隨著Skytrax的五星級招牌水漲船高，員工的薪資卻裹足不前，確實有整體提升的必要性。對照中華航空的日支費5美金（約台幣150元），長榮航空的服務品質絕對是並駕齊驅，因此爭取與華航相當的待遇並無不合理之處。

▲空服員日支費算法被打臉跟當初工會主張說法不一樣。（圖／翻攝自桃園市空服員職業工會粉絲專頁）

不過該篇算法懶人包一發出後，隨即引來網友連連打臉。有網友抓包工會貼文編輯紀錄指出，當初6/20工會被詢問日支費如何計算，當時回覆「因為華航就是150啊」，結果貼文一開始卻寫著以「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」為基準，其中長榮航點平均額為150台幣，並非單純要求跟隨他航日支費而調整。

▲長榮空服員罷工第4天，工會終於提出日支費150元計算基準算式。（圖／記者林敬旻攝）

另外，針對工會拿公務員出差費算法來當計算基準，有網友提出指正，該計算基準寫著「企業提供住宿者，日支費以表內金額的五成計算」，但查了一下該條文解釋要點，日支費劃分住宿其實佔了7成，若以可愛的工會算式，日支費落入80-106台幣之間應當合理。

網友提供正確算法應該如下：

歐美加澳日支費平均273 x 0.3 = 81.9USD

81.9USD x 31(美金匯率） / 24 = 106TWD

亞洲過夜航線日支費平均207.8 x 0.3 =62.3USD

62.3USD x 31(美金匯率） / 24 = 80TWD

不少網友也紛紛留言狠酸，「先射箭再畫靶誰不會！亂喊就亂喊...沒正當性就沒正當性。當乞丐要錢都知道要準備一個碗！」、「所以協商了兩年20幾次現在才算出來？」、「之前不是號稱多次協商？怎麼準備的資料根本黑人問號？」、「笑死，私人企業員工要求比照行政機關，不會去考國考嗎？」、「把自己當公務員了，怎麼不乾脆比照台積電高階主管的差旅費來啊」。