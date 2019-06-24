影／颮線清晨襲！中部人嚇醒「根本颱風」　16縣市豪大雨特報一張圖看本周天氣

記者陳俊宏／台北報導

16縣市「豪大雨特報」，不少中部人清晨被大雷雨嚇醒！中央氣象局表示，今天（24日）仍受鋒面及東北風稍增強影響，北部及東北部氣溫稍下降，台灣北部有短暫陣雨或雷雨，降雨仍較為明顯，當對流發展旺盛移入時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等現象，其他地區則是局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態。氣象局也製作一張圖讓民眾了解本周天氣。

▲今仍受到鋒面影響，全台有雨。（圖／氣象局／下同）

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氣象局指出，今整體而言鋒面結構稍微減弱，降雨強度趨勢比23日略小，雨停的空檔也逐漸增多；溫度方面，由於降雨影響及東北風稍增強，北部、東北部及東部高溫約26、27度，體感較為舒適，而其他地方在沒有下雨時，高溫仍可達29至32度左右。

▼吳德榮說，今晨有颮線影響苗栗至中部一帶。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，今晨雷達回波圖顯示，有「中尺度天氣系統」在海峽中部發展，形成「颮線」影響苗栗至中部一帶，伴隨密集閃電及瞬間強降雨，苗栗苑裡時雨量達64毫米。不少中部網友睡到一半被大雷雨驚醒，「超大，我被嚇醒，陽台廚房淹水了，這風雨根本像颱風」、「4D立體聲的，連大樓都有感在震動」。

吳德榮提醒，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今仍受梅雨鋒影響，各地為有陣雨或雷雨的天氣，中部以北受影響較大；大氣不穩定，有中、小尺度對流系統發展伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）的條件。

▼今凌晨0時至清晨6時，降雨集中在嘉義以北。

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台有雨。

氣象局說，周二（25日）鋒面逐漸北抬遠離，但還有些殘餘水氣，且隨著暖濕南風再起，各地仍有間歇性的局部陣雨，天氣再度轉趨悶熱；周三（26日）至周五（28日）偏南風將暖濕空氣帶進台灣，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦容易有午後雷陣雨發生。

氣象局預報，周六（29日）、周日（30日）由於暖濕西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨；下周一（7月1日）至下周三（7月3日）仍受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後亦有局部短暫雷陣雨。

▼氣象局製作本周天氣圖。

▼今北部高溫僅26度。

【更新氣象局發布豪雨特報】

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