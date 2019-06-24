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教官看新聞「這我學生機車」！窗外突吹狗螺　電話響了…說完這句才安靜

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北宜公路。（圖／翻攝Google Map）

▲原PO和先生一早看新聞，看到北宜公路發生一起死亡車禍。（圖／示意照／翻攝Google Map）

網搜小組／綜合報導

「我跟我先生互看一眼，更確定的是學生出事情來找教官幫忙了…」一名女網友分享當高中夜校教官的先生遇到的事，「之後就沒聽到任何吹狗螺，而我先生也才相信，這世上真的有另一個世界存在。」

「我想講一個有點小溫馨也不捨的故事」，原PO今天（24日）發文說，先生非常不信鬼神，但這件事卻讓他不得不信；某年夏天接近期末，夜校提早放學，有一群同學相約夜遊，當然這也是出事後才知道。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，她和先生平常都睡到8、9點才起床，但事發那天不到6點就醒了；有涉略股票的先生也自然開電視想看一下美股行情，但一開就看到北宜公路發生一起死亡車禍，新聞畫面出現一輛被壓在貨車底下的機車。

▼原PO指出，先生事發前一晚才跟同學說快放假了，要小心騎車。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼機車,騎士,騎車。（圖／pixabay）

「當下他不知道哪來的靈感說，『這是我學生的機車』。」原PO指出，先生一說完馬上跳下床開電腦，正當他們走去書房，窗外卻傳來吹狗螺，「一大清早聽到吹狗螺，真的整個人頭皮發麻，真的是學生出事了嗎？」

原PO說，果然先生手機響了，是另一名值班教官打來，夜校學生真的出事；值班教官說會趕過去處理，問先生要不要過去，「我先生想說既然有同仁過去就不過去了，結果外面的吹狗螺更大聲，更多狗狗加入。」

原PO對丈夫表示，「你去一趟吧，我想你的學生會希望你過去」，後來更神奇的是，當先生跟和值班教官說會去現場了解情況，「外面突然一片寂靜，剛剛的吹狗螺完全沒有了。我跟我先生互看一眼，更確定的是學生出事情來找教官幫忙。」

▼當原PO丈夫說會去車禍現場，狗突然不叫了。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫

狗。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）

「我先生說，前一晚才跟同學說快放假了，要小心騎車，小心交通安全。」原PO指出，後來先生開車去車禍現場協助，運送學生的大體到殯儀館，之後就沒聽到任何吹狗螺，而他也才相信這世上真有另一個世界存在。

原PO說，丈夫對每名學生都很好，嚴厲歸嚴厲，學生有事情能幫忙都會幫忙，「所以當學生出事情才會第一時間來找，不過這種真的會嚇到。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友表示，「感謝做事的教官」；原PO回「他真的是一個對學生非常用心的教官。」也有人說，「希望年輕人騎車真的不要快，這幾年太多件了」；原PO回「 真的，因為現在不管滿不滿18歲的學生都會偷騎車上下課，尤其是夜校更是如此。常常就會趁著上課時間三申五令告誡學生，但是還是常常發生事故，防不勝防。」

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關鍵字：靈異公社,教官,北宜公路

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