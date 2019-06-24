雙城論壇僅5名議員參加抽籤　柯文哲稱「爆滿」遭酸澎風

▲台北市議會雙城論壇公費資格抽籤。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇即將在7月3日登場，台北市長柯文哲日前稱議員報名熱烈、名額爆滿，引來議員不滿。對此，24日下午議會舉辦公費議員抽籤，最終只有5人到場抽籤，最後公費抽出的3個名額是李傅中武、楊靜宇、林國成。對於抽籤狀況，民進黨團總召張茂楠便酸說，「證明柯文哲『催氣球』自我感覺良好，澎風」；李傅中武則笑說，今天看起來工作人員是比抽籤的人還多。

台北市議會24日下午舉行雙城論壇公費議員資格抽籤，預計抽出3名公費議員隨行，今天到場僅李傅中武、楊靜宇、林國成、鍾小平、侯漢廷，最後由李傅、楊、林3人中籤。至於落選的鍾、侯，都傳出有意自費前往，另外，民進黨籍的陳怡君雖未到場抽籤，但也傳出有意隨行。

國民黨議員李傅中武表示，雙城論壇主要是一直存在的城市交流，會去主要是因為上海跟台北間長年來有交流，不要因為市長是哪一位就影響論壇的舉辦。至於會不會擔心被貼上「柯文哲啦啦隊」的標籤？李傅笑說，自己是國民黨中常委，不要畫地自限，交流要跨越藍綠跨越黨派，「認同雙城論壇，因為這架構從國民黨執政時代就有了，不會因為政黨輪替或執政者會人影響到架構走下去。」

親民黨議員林國成表示，台北、上海可以互相學習的地方很多，「台北的人文上海比不上，有些科技跟公共建設的發展，上海市比台北先進」，彼此之間做交流，學習對方的優點，「看一看可以增進對於台北市的建設、生活品質、經濟發展，都是有幫助的」。

至於有沒有期待促成哪方面的合作？林國成說，雙城論壇是正式官方的交流，行之有年，因此不會有太大的政治期待，「政治是中央去做，北市府是重新燃起兩岸交流的火苗，不是期待有政治上的議題，期待的是城市交流。」

陳怡君受訪表示，身為議員還是要去監督，且之前也有民進黨議員去，「監督柯文哲沒甚麼不對的，應該要去」；但她也坦言，自己去壓力很大，有些閉門會議可能很難可以百分百監督。

對於有黨籍議員要前往，民進黨團總召張茂楠說，不清楚，但黨團意思是不要參加，有一個默契在，若要參加是個人的事情；他也提到，明年總統選舉可能「三腳督」，這時間幫柯文哲做球會覺得對黨忠誠度不構。

