18件金飾當垃圾丟嚇壞清潔工　失主尋回傳家寶狂道謝：我苦找3年

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大陸中心／綜合報導

《上海市生活垃圾管理條例》本月1日正式施行，當地清潔員荀思偉在做垃圾分類時，意外在一個廢棄的盒子裡發現18件黃金飾品，恰好其中一枚金幣上留有劉姓失主兒子的出生資料，最後才順利將東西物歸原主。劉男表示，過去3年一直找不到這些金飾，沒想到整理東西時卻錯把它們當成垃圾丟掉，幸好有成功找回，不然「百年傳家寶」可能就要失傳了。

綜合陸媒報導，劉男提到，為了響應《上海市生活垃圾管理條例》，正式實施前他就開始清理住家，發現水表（或稱水錶）箱裡有一個舊舊的紙盒，當下沒有多想就把盒子扔了，沒想到才剛把垃圾丟掉不久，就接到居民委員會人員打來的電話，說在他丟掉的垃圾裡找到18件金飾。

▲劉男把裝有18件金飾的盒子當成垃圾丟掉。（示意圖／CFP，與本文無關）

劉男一邊握手道謝一邊解釋，這18件金飾有慶祝兒子誕生打造的金幣，也有和太太的定情物，以及從爺爺那一輩流傳下來的百年傳家寶「龍鳳戒指」，他已經找了3年都沒有找到，結果卻被自己當成垃圾丟掉，險些就讓傳家寶失傳，幸好最後全都順利尋回。

而發現金飾的清潔人員荀思偉也坦言，看到金飾的當下嚇了一大跳，還和妻子討論到底是真的還假的，後來找到一些購物發票，才確定眼前的東西是真的很值錢，「心動肯定是有的」，但這些畢竟是別人的東西，他不敢起貪念，馬上通報相關單位處理，還好後來有順利找到失主。

這段小插曲經過陸媒報導，在微博上掀起不少討論，網友們紛紛留言大讚荀思偉拾金不昧，「真的是失而復得的驚喜」、「失主太幸運了」、「換成是我，不知道要猶豫多久，這位清潔人員的品德真的很好」。