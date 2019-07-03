訪滬前談兩岸僵局、重返WHA、人權　柯文哲照稿念嘆稿子太長

記者陳家祥／上海報導

台北市長柯文哲3日飛抵上海展開雙城論壇的參觀行程，值得一提的是，出發前在桃園機場受訪時，柯特別拿出聲明照稿念，除兩岸態度外還提及人權、WHA等，引發討論。對此，柯文哲參訪完洋山深水港後受訪表示，也不是第一次出訪會先做聲明，每次出國前都會，還笑說「因為稿子太長背不起來」才照稿念。

▲柯文哲參訪洋山深水港自動碼頭。（圖／記者宋良義攝）

柯文哲在行前在機場表示，兩岸目前的僵局必需想辦法緩和，不應當讓問題影響兩岸交流及和平發展，「有交流才能有善意，有善意才能化解僵局」；此外，柯也提到，健保制度是台灣了不起的成就，也是世界的驕傲，「台灣沒有理由，排除世界衛生防疫體系之外」，喊話能以觀察員的身分出席世界衛生大會（WHA），還有國際組織也能以過去的歷史再次參與。

另外除了台商的保障外，柯文哲還提到人身保障共識，除了保障當事人應有權利，也應該有權利讓家屬去探視被受害關押的家人，「對參加上海雙城論壇，我想的是台灣整體利益以及福祉。」

▲柯文哲參訪洋山深水港。（圖／記者陳家祥攝）

對於聲明從兩岸關係出發談到重返WHA、人權保障，還罕見拿出聲明照稿念，似乎對於此次上海行格外慎重。柯文哲下午參訪完上海洋山深水港後受訪表示，這個也沒有什麼首見，「我們通常出國在機場都會做一個說明，行程的說明

這哪有什麼首見，不是每次都這樣？」

而聲明中提及兩岸態度、WHA、人權，柯文哲說，「這也沒有什麼特別表態，我覺得蠻正常的」，稱出訪美國、日本都是這樣，通常都會問要去幹什麼，「一樣，來大陸方面幹什麼」；媒體追問，過去都不會照聲明念？柯笑說，「因為稿子太長背不起來。」

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