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廣東陸豐外海撈出銹蝕P-40　被英國嫌棄卻是抗日神機！

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▲▼廣東陸豐疑似打撈出P-40戰機。（圖／Facebook／聽呀堅胡說百道）

▲廣東陸豐疑似打撈出P-40戰機。（圖／Facebook／聽呀堅胡說百道

大陸中心／綜合報導

廣東陸豐23日傳出從海中撈出一架P-40戰鷹式戰鬥機。值得一提的是，這款因性能不佳被英國拒絕接收的P-40戰機，卻是飛虎隊20世紀40、50年代與日軍對抗時，不可或缺的重要關鍵。

美國陸軍航空隊退役的上尉飛官陳納德（Claire Lee Chennault）1937年受到國民政府邀請，被聘任為空軍顧問，協助發展空軍、訓練飛行員。1937年7月7日，中日二次戰爭爆發後，陳納德依照蔣介石的要求，雇用了4名法國人、3名美國人，1名荷蘭人和1名德國人和4名外籍機械員，組成了國際志願隊，協同對抗日軍。

由於中國飛行員數量有限，陳納德受蔣中正託付，到美國去宣傳中日抗戰，並組成「由美國飛行員構成的空中部隊」。1941年4月15日，中美達成秘密協議，時任美國總統的羅斯福簽署行政命令，允許美國預備役軍人、陸軍航空隊、海軍及海軍陸戰隊組成「退役人員」部隊，前往中國參戰，並同意中國利用「租借法案」，向美國貸款、購買100架P-40戰機。

▼陳納德與妻子陳香梅。（圖／達志／美聯社）

▲陳納德,陳納德遺孀陳香梅。（圖／達志／美聯社）

接收這批戰機後，第一批美國戰鬥機駕駛員7月10日前往中國昆明參戰；8月1日，陳納德成立了空軍美籍志願大隊，並編列出了3個中隊、在昆明設立總部。

空軍美籍志願大隊成立後，有隊員提出「在飛機頭部畫上鯊魚頭，嚇唬日本人」的建議，這個建議隨即受到採用。

雖然P-40戰鬥機機頭畫著鯊魚，但昆明人沒見過鯊魚，以為「那個是老虎」，便將美國志願航空隊的飛機稱為「飛虎」。陳納德得知消息後，認為「這個名字很好」，就把空軍美籍志願大隊命名為飛虎隊。

1941年12月23日，飛虎隊第三中隊與日軍在緬甸仰光開始作戰。這場戰役中，飛虎隊損失了2名飛行員、3架戰機，卻總共擊落了日軍25架戰機。此後，飛虎隊便常常「以少擊多」；在緬甸作戰的10個月間，飛虎隊以「5名飛行員、14架P-40戰鬥機」的損失，擊落了日軍217架戰機。

飛虎隊到解散前共接收過129架P-40，損失了78架的P-40C與2架P-40E，原因包括事故損失、自行銷毀、空襲損失等。而這架被打撈出的戰機是否為P-40戰機仍不得而知，但這款因性能不佳被英國拒絕接收的P-40戰機，卻是當時中國空軍的強力援助。

▼前總統馬英九與飛虎隊成員Hal Javitt，後方為飛虎隊的招牌「鯊魚頭」戰機。（圖／馬英九臉書）

▲▼馬英九憶美國最後飛虎隊成員Hal Javitt，原來薛香川岳父也是其一。（圖／馬英九臉書）

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關鍵字：P-40,陳納德,抗日戰爭,七七事變,盧溝橋事變,中日二次戰爭,大陸軍武,飛虎隊,中華民國空軍美籍志願大隊

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