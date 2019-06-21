快訊／伊朗官媒釋出「全球鷹無人機殘骸照」　革命衛隊：這就是證據！

▲ 官媒IRIB釋出殘骸照片。（圖／翻攝自IRIB網站）

國際中心／綜合報導

伊朗本周擊落美軍RQ-4A全球鷹無人偵察機。根據最新消息，官媒IRIB稍早宣稱釋出該架無人機外殼的殘骸照片。革命衛隊領袖阿米拉力哈吉扎德（Amirali Hajizadeh）在電視上提到，這些殘骸就是美軍無人機進入伊朗領海上空的證據。

目前美國、伊朗對無人機被擊落的地點說法不一，美方堅持當時是在國際空域，伊朗則稱無人機闖入伊朗領空。根據德黑蘭當局的說法，無人機當時以隱形模式飛越南部霍爾木茲甘省（Hormuzgan）上空，而革命衛隊則在周四凌晨使用地對空導彈把它擊落。

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