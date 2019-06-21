大陸外交部談伊朗局勢：千萬不要打開潘朵拉的盒子

▲陸慷。（圖／翻攝大陸外交部官網）



大陸中心／綜合報導

美國總統川普20日批准對伊朗進行軍事襲擊行動作為報復，原訂伊朗當地時間21日天亮前鎖定特定目標攻擊，但在周四晚間臨時喊卡。對此，大陸外交部發言人陸慷21日呼籲，各方要保持理性、克制，避免採取可能導致局勢進一步升級的舉措，千萬不要打開潘朵拉的盒子。

陸慷表示，當前海灣地區局勢複雜、敏感，中方已反覆呼籲有關方面避免再採取任何刺激局勢升級的行動。他強調，「千萬不要打開潘朵拉的盒子！中方一貫主張，各方應該在相互尊重的基礎上，通過對話、談判等和平方式妥善解決彼此矛盾分歧，共同維護地區的和平與穩定，這符合國際社會的共同利益。」

另外，伊朗核問題全面協議（JCPOA）聯委會會議28日將在維也納舉行，陸慷引述中國外長王毅會見敘利亞副總理兼外長穆阿利姆時的話說，我們依然主張要確保JCPOA得到完善的執行。陸慷指出，這不光因為這是聯合國安理會決議的要求，也是目前能看到的解決伊朗核問題的唯一現實有效途徑。

他說，現在國際原子能機構已經連續第15次確認伊方履行了JCPOA中核領域的一些義務，「我希望有關各方切實尊重伊方合理要求，採取積極措施，維護全面協議權利與義務的平衡。當然也希望伊朗本身不要輕易放棄這一協議。」

▼ 美國總統川普、美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

