　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸外交部談伊朗局勢：千萬不要打開潘朵拉的盒子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸慷。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲陸慷。（圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普20日批准對伊朗進行軍事襲擊行動作為報復，原訂伊朗當地時間21日天亮前鎖定特定目標攻擊，但在周四晚間臨時喊卡。對此，大陸外交部發言人陸慷21日呼籲，各方要保持理性、克制，避免採取可能導致局勢進一步升級的舉措，千萬不要打開潘朵拉的盒子。

陸慷表示，當前海灣地區局勢複雜、敏感，中方已反覆呼籲有關方面避免再採取任何刺激局勢升級的行動。他強調，「千萬不要打開潘朵拉的盒子！中方一貫主張，各方應該在相互尊重的基礎上，通過對話、談判等和平方式妥善解決彼此矛盾分歧，共同維護地區的和平與穩定，這符合國際社會的共同利益。」

另外，伊朗核問題全面協議（JCPOA）聯委會會議28日將在維也納舉行，陸慷引述中國外長王毅會見敘利亞副總理兼外長穆阿利姆時的話說，我們依然主張要確保JCPOA得到完善的執行。陸慷指出，這不光因為這是聯合國安理會決議的要求，也是目前能看到的解決伊朗核問題的唯一現實有效途徑。

他說，現在國際原子能機構已經連續第15次確認伊方履行了JCPOA中核領域的一些義務，「我希望有關各方切實尊重伊方合理要求，採取積極措施，維護全面協議權利與義務的平衡。當然也希望伊朗本身不要輕易放棄這一協議。」

▼ 美國總統川普、美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普,美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

ET快訊
小男友勸生下！19歲女大生瞞家人產女…滿身血「以為死胎」丟垃
辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國
被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹

關鍵字：伊朗,美軍,大陸外交部,陸慷,北美要聞,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反送中示威者包圍警總、稅務、入境事務處！港府：應和平理性表達意見

她網購手銬＋制服！男同學「自銬困住」　網邪笑：想想就刺激

2019華為僅用「149天」！手機全球出貨量飆破1億台

大陸外交部談伊朗局勢：千萬不要打開潘朵拉的盒子

反送中墜亡者頭七　香港運輸署「封金鐘道全線」配合悼念　

華聞快遞／成都高新區年底前將建設超1500個5G基站

華為發佈7奈米「麒麟810」　手機2019發貨量突破1億

貿易戰是「雞飛蛋打」局面　黃奇帆：美國封堵華為...美企可能先死

影／嫌隔壁女嬰太吵！孕婦竟端起「麻辣燙」潑過去...網怒：你不配做媽

騰訊吃雞手遊《和平精英》5月狂吸7000萬美元！日活躍用戶超5000萬

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

男留911天落腮鬍長髮一刀剪光！　回家妻一摸驚呆：差點認不出你

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

白柴妹瘋狂扯咬小新大象　當奶嘴入睡男網友：覺得好痛

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

馬東石VS.館長「超萌對決」　結果他..直接3連敗XDDD

反送中示威者包圍警總、稅務、入境事務處！港府：應和平理性表達意見

她網購手銬＋制服！男同學「自銬困住」　網邪笑：想想就刺激

2019華為僅用「149天」！手機全球出貨量飆破1億台

大陸外交部談伊朗局勢：千萬不要打開潘朵拉的盒子

反送中墜亡者頭七　香港運輸署「封金鐘道全線」配合悼念　

華聞快遞／成都高新區年底前將建設超1500個5G基站

華為發佈7奈米「麒麟810」　手機2019發貨量突破1億

貿易戰是「雞飛蛋打」局面　黃奇帆：美國封堵華為...美企可能先死

影／嫌隔壁女嬰太吵！孕婦竟端起「麻辣燙」潑過去...網怒：你不配做媽

騰訊吃雞手遊《和平精英》5月狂吸7000萬美元！日活躍用戶超5000萬

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量級名人

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

鄧紫棋揪男友跳舞甜翻❤　 仔細一聽「BGM歌詞閃爆」

大陸熱門新聞

他檢舉黑心蒸發16年　竟被活埋..

鄭州女大生飆唱完《涼涼》大量腦..

她狂吃減肥藥0作用　醫檢查傻眼..

浙江4名閨蜜「搶著買單」導致1..

檢舉黑心工程遭活埋　死者兒悲痛..

烈火襲來！爸緊護女兒　媽犧牲成..

長髮女耳朵被剪一塊　她撿肉放瓶..

嫌女嬰太吵　孕婦竟朝她潑麻辣燙

他倒車太緊張狂踩油門＋煞車....

示威者突襲！港警「高舉黃旗」警..

湖南父子自稱托夢　花17年建外..

10歲女被父親綁5樓窗外曬衣架..

餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅「產..

10歲女被父責罰　趴在窗外晾衣..

更多熱門

相關新聞

即／伊朗官媒釋出「全球鷹殘骸照」

伊朗本周擊落美軍RQ-4A全球鷹無人偵察機。根據最新消息，官媒IRIB稍早宣稱釋出該架無人機外殼的殘骸照片。革命衛隊領袖阿米拉力哈吉扎德（Amirali Hajizadeh）在電視上提到，這些殘骸就是美軍無人機進入伊朗領海上空的證據。

快訊／費城煉油廠爆炸

全球鷹殺手鐧無用　被伊朗擊落

小棕熊遭人類石塊圍攻活活打死

海豹戰士割喉戰俘　證人自稱原凶

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

阿翔「一天一砲」內幕曝光！浩子目睹通報正宮

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

限時5天！台啤「18天生啤酒」第2罐10元

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

想買車遭拒！他喝「神秘藍綠水」 秒後悔

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點」秒嚇哭

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

子瑜辣舞衣服太貼身！「中空白腿」狂露上凸下翹曲線

謝震武2點質疑「韓撥開學生」原因

更多

最夯影音

更多

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

男留911天落腮鬍長髮一刀剪光！　回家妻一摸驚呆：差點認不出你

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面