美軍機再度繞台！　EP-3E靠近恆春半島「僅距離12海浬」

US Navy EP-3E 157325 SD417 departed Kadena at 2350Z - South China Sea mission pic.twitter.com/tsUegwIPrv — Aircraft Spots (@AircraftSpots) June 23, 2019

國際中心／綜合報導

日前美軍P-8A海上巡邏機結束任務後，罕見地穿越台灣海峽，23日又有一架EP-3E電子偵察機一度靠近恆春半島12海浬。對於美軍最近頻頻接近台灣，軍事專家呂禮詩表示，這可能是美方另一個「空中穿越」台灣的新常態。

美國軍機動態推特「Aircraft Spots」23日PO出，美軍一架EP-3E電子偵察機從沖繩嘉手納基地飛往南海，中途一度繞過台灣南部海域，僅距離恆春半島12海浬。常關注國際軍武的臉書粉專「新‧二七部隊軍事雜談」表示，路徑一度「非常非常」靠近恆春半島，「相信台灣軍方不會不知道」。

▲美國EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）



事實上，美軍機P-8A日前從新加坡起飛，結束在南海的任務後並沒直接返回，也沒有馬上前往沖繩基地，而是飛越台灣海峽上空，並沿著台灣北部飛往東部海域，最後才飛回到沖繩基地。

美軍這種刻意繞著台灣飛行的舉動，軍事專家呂禮詩認為，「將是美艦自去年7月『常態化』穿越台灣海峽後的新形勢」。

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