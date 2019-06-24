媳婦偷偷回娘家挨罵　婆婆嗆：我們才是妳一輩子相處的人

網搜小組／綜合報導

婆媳衝突一直以來都是個難解的問題，一名女網友23日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，夫家是家族企業，老公因為工作關係經常出國，夫妻倆一年能碰面的天數可能不到60天，偏偏婆婆覺得自己年輕時也是這樣熬過來的，所以很不喜歡她回娘家，就連對小孩的教養也採用雙重標準，讓她覺得很無奈，「為什麼妳那麼沒有同理心？」

▲原PO抱怨婆婆不喜歡她回娘家。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，因為娘家不夠有錢，所以婆婆非常不喜歡她回去，但是媽媽會想來探望，母女倆只能趁婆婆不在時見面，「我曾跟女兒（2歲）說不要說，阿嬤會生氣，結果有次回家，女兒就跟婆婆說，『媽咪說去找外婆，不能跟阿嬤說』」，雖然婆婆對此大做文章，但小孩是無辜的，她也覺得自己不應該這樣教，所以選擇默默承受。

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幸好老公回國時，原PO可以請對方帶她和女兒回去與親人見面，結果女兒又突然說出「不能跟阿嬤說」等話，自己就被叫去房間痛罵一頓，「（婆婆）說我亂教小孩，但平常在家她蹺腳，小孩學，我教小孩她說沒關係」，就連隨口罵髒話、捏胸、拉衣服也說沒關係，根本就是雙重標準。

▲原PO認為婆婆教小孩是用雙重標準。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO感嘆，老公出國工作前，婆婆還碎念了一頓，要他們趕快簽財產放棄書和夫妻財產分別制，同時還不忘再罵一次「不能跟阿嬤說」這件事，「她曾說，『妳爸媽只是把妳養大，我們才是妳一輩子相處的人』，但我想請問一下，妳以前年輕的時候吵著不要跟公婆住，都住娘家，為什麼妳那麼沒有同理心？」

其他網友看完原PO的經歷，紛紛留言安慰她要勇敢，不能只是逆來順受，「的確不該叫小孩不要說，這表示連妳自己都認為見媽媽是不對的，要硬起來」、「見自己家人還要偷偷摸摸？光這件事我就無法接受」、「如果老公夠有力，可以試著先搬出去住，等老公回來再住一起」、「妳照顧好自己和孩子，這樣就好了」。