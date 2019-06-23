「地震200億補助」行政院、黃偉哲駁不實　王淺秋：韓國瑜說的是態度

▲高雄市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜指台南地震時中央就撥了200億元，反觀現在行政院對高雄登革熱「幸災樂禍」，消息立刻引發行政院及台南市長黃偉哲反駁。對此，高雄市新聞局長王淺秋也出面解釋，市長強調的是出發點的起心動念，主要是「態度」，地方有災情發生時，中央政府應該要全心協助地方政府。

王淺秋23日表示，韓市長要強調的是一個出發點的起心動念，主要是態度，地方有災情發生時，中央政府應該要全心協助地方政府，行政院前院長張善政就主動以擔心土壤液化為前提，框列200億預算；而非刁難，或表面上支持，再以放話或挑毛病負面攻擊。

她表示，韓市長也再三強調，中央與地方應該一起以防疫為優先，不要有政治考量。

▲高雄市長韓國瑜指台南地震時中央就撥了200億元，反觀現在行政院對高雄登革熱「幸災樂禍」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

高雄市長韓國瑜22日在台中造勢時表示，前行政院長張善政曾撥款200億元幫助台南震災，他認為救災不該有政黨之分，反觀現在行政院對高雄登革熱「幸災樂禍」。

對此，行政院官員表示，這根本是烏龍說法，2016年2月6日台南震災，行政院核給台南32.7億元，而張善政曾提出的列200億「安家固園計畫」改善土壤液化問題，是僅止於構想階段。

台南市長黃偉哲23日也出面駁斥說，韓市長的2個訊息都嚴重錯誤，0206地震台南並未獲得200億元補助，而且地震造成死亡人數為117人，絕非217人；此外，中央政府對南台灣的態度，就登革熱來說，2015年台南的登革熱疫情造成112人死亡，中央補助1000多萬元；2016年則補助台南4400多萬元。

▼台南市黃偉哲說明中央補助登革熱經費相關資料。（圖／記者林悅翻攝，下同）