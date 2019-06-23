影／館長號召623遊行湧萬人　主辦單位：人數比韓國瑜膨風的還多

記者陶本和、羅婉庭／台北報導

立委黃國昌與「館長」陳之漢於23日走上凱達格蘭大道，下午2時許，雖然天空下起大雨，但仍湧入上萬名群眾。不過，在人數預估上，主辦單位表示，不方便自己講有多少人，「不過人數絕對比韓國瑜那種膨風的還多的多」。

▲623凱道集結。（圖／記者李毓康攝）



黃國昌與館長舉辦「623遊行」，訴求主要反對特定媒體，並且高喊捍衛台灣民主，而現場也擠進了上萬名支持群眾。而北市警方也從23日上午8時開始，管制凱達格蘭大道（公園路〔不含〕至中山南路〔不含〕間）東、西向全線車道，請民眾能夠提早改道。

雖然現場人數湧入約近萬人，但主辦單位不願意透露評估的到場人數，僅強調主辦單位不方便自己講有多少人，「不過人數絕對比韓國瑜那種膨風的還多的多。」

稍早黃國昌受訪時表示，非常感謝這麼多為了要守護台灣民主的朋友不黨派的站出來，行政部門、NCC要硬起來，立法部門推動修法，不要辜負這些朋友的期待，他也利用這個機會感謝網紅「館長」陳之漢，背負了非常重的壓力，非常多的廣告代言為了這麼活動中斷，看了館長前兩天訴說最近的心情、承受的壓力，相信所有站出來支持這個訴求的民眾都跟館長一樣，大家都很勇敢，在關鍵時刻站出來。

而陳之漢受訪時則說，這個活動訴求就是絕對反對集權，這幾年來台灣嚴重的被滲透，不分政黨、年紀的保衛國家，都應該站出來。

對於2020的總統大選局勢，陳之漢表示，現在講太早了，但是「誰保護台灣就支持誰」，對於未來是否加入時代力量參選不分區立委，館長否認，表示不會參加任何政黨，但是百分之百支持黃國昌，「黨」太複雜了他只支持「人」。

▼623凱道集結，黃國昌接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

