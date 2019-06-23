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影／《逃犯條例》明年7月「自動失效」　港政務司長：政府會接受事實

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大陸中心／綜合報導

香港大批示威人士21日再度上街抗議，為了平息「反送中」風波，港府政務司司長張建宗23日表示，特首林鄭月娥已就政府修訂逃犯條例的工作不足，誠心向市民致歉，希望社會各界體諒；目前，政府已完全停止修例工作，並清楚表明本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時將自動失效，政府會接受這事實。

▲▼621反送中包圍警總。（圖／香港大學學生會校園電視）

▲大批示威人士21日包圍警察總部。（圖／香港大學學生會校園電視）

張建宗23日在網誌po文稱，香港今日的成就得來不易，要好好珍惜，「我深信每位熱愛香港的市民，都認同要維護及尊重香港賴以成功的核心價值，包括法治、司法獨立、人權、自由、包容及多元社會。」

▲▼大灣區青年家園,政務司司長張建宗。（圖／大灣區青年網）

▲香港政務司司長張建宗。（圖／大灣區青年網）

張建宗呼籲，「香港要盡快回復平靜，讓我們一起向前看，向前走，重新出發，重建互信，努力建設香港」，未來三年，特區政府會聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通，為他們開拓發展空間，促進向上流動的機會。

▲▼621反送中示威人士於警察總部外牆塗鴉。（圖／香港大學學生會校園電視）

▲21晚間，反送中示威人士於警察總部外牆塗鴉。（圖／香港大學學生會校園電視）

此外，張建宗還提到，過去兩年，特區政府做了不少實事；行政長官上任至今發表了兩份《施政報告》，提出近五百項政策措施，在多個範疇取得階段性成果，以創科發展為例，為維持香港的競爭力和把握新機遇，其中關鍵是推動創科發展，在創科路上要急起直追，努力培育優秀人才，為資訊科技、研發和產業發展注入「新血」。

▼ 政務司司長張建宗發文回應反送中。（圖／翻攝自政務司司長辦公室網頁）

▲▼ 政務司司長張建宗回應反送中。（圖／翻攝自政務司司長辦公室網頁）

ET快訊
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關鍵字：反送中,逃犯條例,林鄭月娥,粵港澳要聞,政務司司長,張建宗

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